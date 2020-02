Trump houdt zijn senatoren in het gareel en haalt slag thuis in Senaat: afzetting van president lijkt van de baan

Even leek het spannend te gaan worden. Even leek het alsof Donald Trump een paar senatoren zou verliezen aan de Democraten. Overlopers die “ja” zouden antwoorden op de vraag of er nieuwe getuigen moesten worden gehoord over zijn telefoontje met de Oekraïense president. Maar vrijdagavond keerden de dissidenten een na een ­terug. Daarmee lijkt de impeachment, de afzetting van de president, van de baan.

Susan Collins, Lisa Murkowski, Lamar Alexander. Namen van Republikeinse senatoren die we nog nooit hadden gehoord, klonken afgelopen week steeds luider en vaker. Het waren de dissidente Republikeinen die hun president in een lastig parcours zouden brengen. Zij zouden meedoen met de Democraten wanneer die vrijdagnacht zouden stemmen om nieuwe getuigen tegen Trump op te roepen.

Trump vreesde vooral de getuigenis van John Bolton, zijn gewezen veiligheidsadviseur. Bolton heeft een boek klaar waarin hij schrijft dat Trump hem vorig jaar vlakaf zei: “Oekraïne krijgt pas 410 miljoen euro militaire steun als het een onderzoek start naar Hunter Biden.” Hunter Biden, de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, was bestuurder bij het malafide Oekraïense energiebedrijf Burisma. Die voor wat/hoort wat-regeling van Trump met Oekraïne is de aanleiding van de afzettingsproces.

Spannend tot het eind

Maar Bolton kan thuis blijven. De Senaat zal hem niet oproepen. Want met 51 stemmen tegen 49 stemde de Senaat vrijdag tegen het oproepen van nieuwe getuigen. Al hadden de Democraten dat graag anders gewild. Midden deze week leek het alsof ze die stemming konden winnen, zelfs al hebben ze maar 47 zitjes in de Senaat en was een meerderheid van 51 stemmen nodig. Maar die vier stemmen te kort zouden ze – zo leek het toch lang – wel kunnen halen bij de overlopers.

Twee Republikeinen hadden zich tegen de partijlijn in al openlijk uitgesproken voor het oproepen van meer getuigen. De eerste was de meest voorspelbare: Mitt Romney uit Utah. Romney verloor in 2012 de presidentsverkiezingen van Obama en staat bekend als een van de felste tegenstanders van partijgenoot Trump. Nog voor er sprake was van het boek van John Bolton, zei Romney al dat hij de gewezen veiligheidsadviseur graag wilde horen.

Fout niet zwaar genoeg

Ook Susan Collins (Maine) zei deze week al voor de camera’s dat ze met de Democraten zou meestemmen, zodat ze “met meer bagage zou kunnen stemmen over het al dan niet afzetten van de president”.

Het was niet de eerste keer dat ze weigerde de partijlijn te volgen. Vorig jaar stemde ze als enige Republikein voor het behoud van Obama-care.

Lisa Murkowski (Alaska) was eveneens overgelopen. Ook zij zei dat ze alle stemmen wilde horen eer ze kon beslissen of Trump wel of niet iets verkeerd had gedaan. Maar vrijdag, kort voor de zitting, keerde ze haar kar.

Dezelfde bocht maakte ­Lamar Alexander (Tennessee). “Wat de president deed, was fout”, herhaalde hij vrijdag nogmaals. Maar nu voegde hij er plots aan toe: “Die fout is echter niet zwaar genoeg om de president af te zetten. Ik stem dus tegen nieuwe getuigen.”

Wat nu?

Naar alle verwachting laat opperrechter John Roberts nu gauw de 100 senatoren stemmen of Trump moet worden afgezet. Daarvoor zijn 67 ja-stemmen nodig. Het is zeer onwaarschijnlijk dat die worden gevonden, want daarvoor moeten 20 Republikeinen tegen hun president stemmen.