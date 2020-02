“Ik wil revanche nemen op Antwerp”

De transfer van Michael Krmencik naar Club is groot nieuws in België, maar zo mogelijk nog straffer nieuws in Tsjechië. Met 6 miljoen euro plus bonussen is de 1m91 grote aanvaller de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis van Plzen. Bovendien is de vlotscorende aanvaller een vaste waarde in de Tsjechische nationale ploeg. Door goed te presteren bij Club kan hij een gooi doen naar een basisplaats voor Tsjechië op het komende EK.

Wanneer hoorde je voor het eerst over Club?

“Woensdagavond om 22 uur kreeg ik een bericht van de manager van de ploeg. Ik moest me onmiddellijk in de hotellobby melden. Daar zaten alle clubofficials samen – van de CEO tot de sportief directeur. Ze vertelden dat er een bod uit Club Brugge was gekomen dat ze onmogelijk konden weigeren. Er waren ook andere aanbiedingen maar het bod uit Brugge was enorm.”

Club wilde je vorig jaar ook al.

“Ik was toen geblesseerd en de deal kon niet doorgaan. Maar ik ben blijven werken om een transfer mogelijk te maken. Het voorbije half jaar scoorde ik tien doelpunten in de competitie, twee in de Europa League en drie in de beker. Ik had wel verwacht dat er aanbiedingen zouden zijn, maar niet dat er een club zo’n bedrag voor mij zou betalen... Dat was leuk. Ik hoefde niet lang na te denken. Toen ik ’s ochtends opstond om het vliegtuig te nemen, sliepen sommige jongens nog. Ik heb snel een afscheidsbrief geschreven om niemand voor het hoofd te stoten.”

Had je vertrouwen in het slagen van de medische tests?

“Ik was eerst een beetje bang van Deli, maar hij helpt me ongelooflijk”

“Natuurlijk maakte ik me een beetje zorgen. Op zo’n moment gaan veel dingen door je hoofd, alles kan gebeuren. De rondleiding duurde ongeveer acht uur. We waren in twee ziekenhuizen en ik deed allerlei tests. Ik begrijp dat het nodig was. De club investeert veel geld in mij. Het is niet zoals een croissant kopen in een supermarkt. Ik ben blij dat ik ben geslaagd."

Wat was je eerste indruk van Club Brugge?

“In één woord: geweldig. Het trainingcentrum is op alles voorzien – wellness, eetkamer, biljart, trainingsruimtes… Ik durf te zeggen dat dit op het niveau is van echte topclubs zoals Liverpool, Manchester City en andere eliteploegen. Het is duidelijk dat Club op de goede weg is. Nu is het aan de spelers om succesvol te zijn. Het is een nieuwe ervaring voor mij, maar ik ben er niet bang voor. Ik ben op een ideale leeftijd, ik heb al iets gepresteerd voor mijn club en de nationale ploeg. Ik ben er klaar voor."

Heb je Simon Deli en Eduard Sobol al ontmoet, die ook in Tsjechië speelden?

“Ik was eerst een beetje bang van Simon, hij speelde tenslotte lang voor Slavia (rivaal van Plzen, nvdr.). Maar ik moet zeggen dat hij me met alles helpt. Hetzelfde geldt voor Sobol. De taal is nog moeilijk, maar ik heb al Engelse lessen besteld. Ik begrijp bijna alles, maar ik heb nog wat schrik het te spreken. Over twee maanden hoop ik dat het beter zal gaan. Tot nu toe moet ik iedereen bij Club Brugge bedanken. Ze zorgen goed voor mij en bieden mij en mijn makelaar alle nodige service. Het is allemaal op het hoogste niveau."

Wie sprak je al?

“De coach, de assistenten en eigenaar Bart Verhaeghe, die me verwelkomde in zijn bureau en me mijn shirt overhandigde. Ze zeiden dat ze blij zijn dat er nog eens een Tsjech bij Club speelt. David Rozehnal heeft hier een goede indruk achtergelaten. Nu is het aan mij om te laten zien dat ik ook van waarde kan zijn voor het team. ”

Voel je je verantwoordelijk omdat de club veel geld in jou heeft geïnvesteerd?

“Ik realiseer me dat ik de tweede grootste transfer van de club ben (na David Okereke, nvdr.). Ik ben hier om het team te helpen om kampioen te worden en andere doelen te bereiken. Ik heb genoeg moeilijke wedstrijden gespeeld, ik ben er klaar voor. Ook voor mijn vrouw en kinderen is dat zo. Het is een test voor ons allemaal, maar we zijn er klaar voor. "

Je bent speelgerechtigd voor Antwerp zondag. Ben je klaar om te starten?

“Als de coach me minuten geeft, zal ik mijn best doen op het veld. Het belangrijkste is dat ik fit ben en alles loopt zoals verwacht. In het begin van dit seizoen speelde ik met Plzen tegen Antwerp. Thuis scoorde ik twee keer, maar we werden uitgeschakeld. Ik hou niet van zulke nederlagen en vergeet ze niet. Ik zou graag revanche nemen op Antwerp. ”