Amazon in select ‘clubje van 1.000 miljard dollar’

Amazon beleeft gouden tijden. De webwinkelreus voerde in het vierde kwartaal van vorig jaar zijn operationele winst op tot 3,9 miljard dollar, tegenover 3,8 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. En dat was tegen de eigen verwachting in, want Amazon hield rekening met een daling. De nettowinst steeg zo’n 10 procent tot 3,3 miljard dollar.

Amazon Prime

Die prestatie heeft de groep naar eigen zeggen te danken aan Amazon Prime, een abonnement dat leden allerlei kortingen en voordelen biedt en almaar meer mensen weet te overtuigen. Inmiddels hebben al circa 150 miljoen mensen Amazon Prime, dat ook videostreamingdiensten levert. Dat waren er in 2018 nog 50 miljoen minder.

Kenners hielden er nochtans rekening mee dat de winst lager zou uitkomen doordat Amazon flink in de buidel moest tasten om Amazon Prime aantrekkelijk te houden. Zo introduceerde het bedrijf voor abonnees het voordeel van gratis verzending van veel producten binnen één dag, wat handenvol geld kostte. Bovendien telt de groep nu 780.000 medewerkers, dat zijn er bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Maar die extra uitgaven werden ruimschoots gecompenseerd door onverwacht goede verkoopcijfers in het belangrijke feestdagenseizoen.

De totale omzet steeg in het voorbije kwartaal met 21 procent tot 87,4 miljard dollar. Dat is inclusief de divisie voor clouddiensten, een belangrijke winstmotor.

Bijna 10 procent hoger

De beleggers stuurden het aandeel in New York bij opening net geen 10 procent hoger tot 2.043 dollar, het hoogste peil ooit. Goed voor een beurswaarde van 1.017 miljard dollar en een plaatsje in het selecte ‘clubje van 1.000 miljard dollar’-bedrijven, naast zijn landgenoten Apple, Microsoft en Google-moeder Alphabet en oliebedrijf Saudi Aramco. Benieuwd hoe lang Amazon, dat eerder al een paar keer aan het clubvenster kwam piepen, lid zal blijven, want voor het lopende kwartaal voorziet Amazon een daling van de winst, op een gestegen omzet.

Ook voor topman Jeff Bezos is de koersopstoot goed nieuws: hij kan zich nog maar eens een stukje rijker rekenen. Het financiële persagentschap Bloomberg berekende dat hij op ongeveer een kwartier tijd 13,2 miljard dollar bij zijn fortuin kon tellen. Virtueel uiteraard. Zijn vermogen bedraagt nu 129,5 miljard dollar, omgerekend 117 miljard euro.