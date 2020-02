“Stop met breien voor de koala’s”

Tijdens de verwoestende bosbranden in Australië doken hartverscheurende beelden op van kangoeroes en koala’s met verwondingen en brandwonden, wat mensen over de hele wereld inspireerde om massaal nestjes, wanten en buidels te breien en haken. Maar de afgelopen weken werd zo veel opgestuurd dat organisaties nu vragen een pauze in te lassen.

Het brandrisico is nog steeds hoog, waardoor de kans bestaat dat er binnenkort toch opnieuw gebreide items nodig zullen zijn. Maar gewonde dieren hebben momenteel andere zorgen nodig. Organisaties vragen daarom geld te doneren, zodat ze voedsel kunnen kopen voor de diertjes. Ze aanvaarden ook nog steeds spullen om dieren te wassen en hout om nestjes te bouwen. Momenteel bouwen vrijwilligers ook waterpunten waar dieren kunnen drinken tijdens de extreme droogte. (lto)