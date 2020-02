Rechtszaak rond “te hoog aantal kaderleden” bij Janssen Pharmaceutica gepleit

Voor de arbeidsrechtbank in Turnhout is vrijdag de zaak bepleit die de vakbondsdelegaties bij Janssen Pharmaceutica in Beerse hebben aangespannen tegen het in hun ogen veel te hoge aantal kaderleden bij het bedrijf.

Dat aandeel kaderleden binnen Janssen in Beerse steeg de voorbije vijftien jaar van 30 procent tot 60 procent van het personeel. Janssen telt momenteel zowat 2.900 kaderleden op 4.800 werknemers. Bijna 1.900 daarvan zijn onterecht kaderlid, stellen de bonden. Zij zijn van oordeel dat Janssen bewust zo veel mogelijk kaderfuncties creëert omdat die niet onder de syndicale bijstand en de cao’s vallen. Volgens het farmabedrijf valt het hoge aantal kaderleden te verklaren doordat de vestiging in Beerse wereldwijd van belang is op het vlak van onderzoek en productie in een hoogtechnologische omgeving.

De procedure komt er in de aanloop naar de sociale verkiezingen in mei. De rechtbank zal op 7 februari al een uitspraak doen om die niet in gevaar te brengen. (krs, blg)