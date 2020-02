310.000 hypotheken afgesloten

In 2019 werden bijna 310.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten, voor een totaalbedrag van bijna 42 miljard euro. Het gaat om een absoluut recordjaar, mede door de zeer lage rentevoeten en de afschaffing van de woonbonus.

“Door de tijdig aangekondigde afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen werd in het vierde kwartaal zelfs het nooit eerder geziene bedrag van 14,7 miljard euro aan verstrekte kredieten per kwartaal gehaald, een stijging met 60 procent”, zegt Ivo Van Bulck, secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet. (krs)