“KBC draagt Koenraad Debackere voor als voorzitter”

De bankverzekeraar KBC kiest Koenraad Debackere als voorzitter van de raad van bestuur. Hij wordt normaal gezien op 7 mei benoemd.

KBC Groep koos een poos geleden al wie in mei Thomas Leysen moet opvolgen als voorzitter. Maar de bankverzekeraar wacht met de communicatie naar de buitenwereld, totdat de toezichthouders het licht op groen hebben gezet voor de benoeming. Volgens zusterkrant De Standaard is professor Debackere van de KU Leuven voorgedragen. Debackere wordt momenteel gescreend door de toezichthouders, zijnde de Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank.

Debackere zetelt al in de raad van bestuur van KBC. Hij is verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven en is gespecialiseerd in technologie-, innovatiemanagement en innovatiebeleid, wat de bank in deze tijden van digitalisering van pas kan komen. Hij is ook al­gemeen beheerder van de KU Leuven. (krs, blg)