Brexit is een feit: Verenigd Koninkrijk heeft Europese Unie verlaten

De brexit is een feit. Sinds middernacht is het Verenigd Koninkrijk niet langer een lidstaat van de Europese Unie. Het land was in 1973 toegetreden, maar aan dat lidmaatschap is nu na 47 jaar een einde gekomen.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om na het referendum van 23 juni 2016 de brexit te realiseren. De uitslag kostte toenmalig premier David Cameron zijn job, en zijn opvolgster Theresa May slaagde er ondanks verwoede pogingen niet in het felbevochten brexit-akkoord met de Europese Unie door het Lagerhuis goedgekeurd te krijgen.

Het was pas nadat May op haar beurt plaats had geruimd voor Boris Johnson dat er licht aan het einde van de tunnel kwam. Johnson sleepte een nieuw akkoord uit de brand en kon daar uiteindelijk een meerderheid voor vinden. Hij had daarvoor wel vervroegde verkiezingen nodig die hem een comfortabele meerderheid opleverden. Zijn slogan ‘Get brexit done’ bleek bij de kiezers niet in dovemansoren gevallen te zijn.

De buitenkant van Downing Street 10, de residentie van de premier, werd verlicht met een vlag en een timer om af te tellen naar de Brexit Foto: AP

Begin van de overgangsperiode

Het einde van het Britse EU-lidmaatschap betekent ook het begin van een overgangsperiode. Voor de EU is het Verenigd Koninkrijk nu officieel een derde land, maar het blijft nog tot eind dit jaar lid van de Europese douane-unie en van de Europese eengemaakte markt. Die transitie moet Londen en Brussel de kans geven een akkoord te vinden over hun toekomstige relaties. Ook al waarschuwt de EU dat de timing bijzonder krap is, sluit de regering-Johnson een verlenging van de overgangsperiode al bij voorbaat uit.

Volledige douane- en grenscontoles

De Britse premier Boris Johnson heeft plannen voor het instellen van volledige douane- en grenscontroles voor goederen uit de Europese Unie naar Groot-Brittannië, schrijft de Engelse krant Daily Telegraph. Reden van dit voornemen is volgens de krant dat Groot-Brittannië de druk wil opvoeren op Europa in de gesprekken over handelsovereenkomsten tussen de EU en de Britten na definitieve afhandeling van brexit.

“We zijn van plan om alle EU-importen volledig te controleren - uitvoeraangiften, veiligheidsverklaringen, diergezondheidscontroles en alle supermarktgoederen om door de grensinspectieposten te gaan”, aldus een hooggeplaatste overheidsbron in de krant.