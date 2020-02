Australische hoofdstad zet zich schrap voor nieuwe vlaag van bosbranden

De Australische autoriteiten hebben inwoners van de hoofdstad Canberra opgeroepen waakzaam te zijn vanwege de verder oplaaiende natuurbranden in de omgeving van de stad. De harde wind, gebrek aan neerslag en temperaturen tot 41 graden wakkeren de branden aan en die bedreigen de buitenwijken van de stad.

In de omgeving van Canberra, waar de noodtoestand is uitgeroepen, staat 30.000 hectare natuurgebied in brand of is al verwoest door het vuur. De noodtoestand geeft de autoriteiten de bevoegdheid om alle hulpbronnen van het gebied te mobiliseren, evacuaties te coördineren, energie- en waterdiensten te sluiten of gebruik te maken van faciliteiten of gebouwen.

In de naburige staat New South Wales, meldt de brandweer dat het 60 bosbranden probeert te bestrijden. De autoriteiten hebben ook daar bewoners gewaarschuwd voor brandgevaar. Weersvoorspellers verwachten dat de hittegolf wordt gevolgd door stormen, die sommige branden kunnen helpen blussen. Hevige neerslag vormt echter ook een risico op overstromingen.

Kritiek op conservatieve regering

Branden komen elk jaar voor in Australië. Maar dit jaar waren die bijzonder vroeg en intens en veroorzaakten ze een nationale ramp waarbij 32 doden vielen. De crisis heeft ook de kritiek aangewakkerd op de conservatieve regering van Scott Morrison, die ervan wordt beschuldigd dat ze te weinig onderneemt voor de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Sinds september is een oppervlakte van meer dan 100.000 km², een oppervlakte groter dan Portugal, opgegaan in de vlammen en zijn meer dan 2.000 huizen verwoest. Onderzoekers schatten dat meer dan een miljard dieren in het vuur zijn omgekomen.