Wisselvallig weer met rukwinden tot 70 kilometer per uur

Er trekt zaterdag een regenzone van west naar oost over het land. In de namiddag wordt het wisselvallig met kans op buien vanuit het westen, in het oosten kan het onweren. Het blijft zacht met maxima tussen 8 graden op de Hoge Venen en 13 graden elders. Het is winderig, met rukwinden tot 70 kilometer per uur. Dat zegt het KMI.

In de nacht op zondag eerst brede opklaringen en droog. Later bereikt een nieuwe storing ons land via het zuidwesten. De minima schommelen tussen 2 en 8 graden. Zondagochtend trekt de nieuwe actieve regenzone over het land, maar later op de dag wordt het vaak droog. De wind neemt weer toe, met opnieuw rukwinden die oplopen tot 70 kilometer per uur. De maxima schommelen tussen 9 graden op de Hoge Venen en 13 graden in Vlaanderen.

Vanaf dinsdag frisser

Ook maandag blijft het zwaarbewolkt met soms matige regen. Maxima tussen 8 en 12 graden. Dinsdag komen we terecht in veel frissere lucht van polaire oorsprong. In de Ardennen regent het eerst, elders zijn er enkele buien. In de namiddag wordt het wisselvallig met regelmatig buien die in de Ardennen en zeker in de Hoge Venen een winters karakter krijgen. Maxima rond 6 graden in het centrum.

Woensdag is het overwegend droog met opklaringen. Op de Ardense hoogten kan er nog een winters buitje vallen. Maxima rond 8 graden in het centrum van het land.

Noodnummer geactiveerd

De FOD Binnenlandse Zaken heeft vrijdag het nummer 1722 tijdelijk geactiveerd, omdat het KMI waarschuwt voor slecht weer. Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het feit dat het nummer wordt geactiveerd, zegt echter niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.

De bedoeling is dat mensen voor niet-dringende brandweerinterventies naar het nummer 1722 bellen, zodat het noodnummer 112 beschikbaar blijft voor mensen die dringende medische hulp of dringende brandweerhulp nodig hebben. Het is niet de bedoeling naar 1722 te bellen voor schade waarbij geen brandweerinterventie nodig is. In dat geval is een gekwalificeerde professional aangewezen.