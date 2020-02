België vanaf zaterdag maand lang voorzitter van VN-Veiligheidsraad

Het Belgisch voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad gaat zaterdag van start. De veiligheidsraad zal zich in februari buigen over de internationale actualiteit en drie prioriteiten die België naar voren schuift. Dinsdag werd het programma voorgesteld door de minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR), waarin hij wijst op het feit dat één op de vijf kinderen de negatieve impact van conflicten aan den lijve ondervindt, ook Belgische kinderen in Syrische vluchtelingenkampen.

Is België, met de huidige regeringscrisis, wel het best geplaatst om zich op te werpen als consensusbouwer binnen de EU? Goffin geeft toe dat het een paradox lijkt: in eigen land raken de verschillende partijen het voorlopig niet eens over hoe de volgende regering eruit moet zien, terwijl België binnen de Veiligheidsraad en elders in het buitenland ijvert voor samenwerking en consensus. “Lopende zaken is op het internationale toneel niet echt van tel: we bouwen nu ook verder op de inspanningen van de Belgische diplomatie en mijn voorganger Didier Reynders”, aldus Goffin. “De Belgische diplomatie is competent en wordt gewaardeerd om zijn expertise en zijn mogelijkheid om te bouwen aan een consensus.”

De bescherming van kinderen in gewapend conflict is een van de thema’s waarover België in februari concrete output verwacht. Net zoals vele andere Europese landen zit België op dit thema wat gewrongen, omdat verschillende landgenoten, onder wie ook kinderen, in Syrië in vluchtelingenkampen zitten. Goffin verwees naar de scheiding der machten, omdat er nog enkele zaken lopen over Belgische kinderen in Syrië. Hij herhaalde verder het Belgische standpunt: ons land wil de kinderen repatriëren, maar niet de ouders.

Op 12 februari, de internationale dag tegen het gebruik van kindsoldaten, zal koning Filip de Raad toespreken, net als Goffin en VN-secretaris-generaal Antionio Guterres.

Erfenis van grootschalig misbruik

De andere thema’s waarop België in februari wil inzetten zijn ‘transitionele justitie’ en ‘samenwerking tussen de VN en regio- en subregio-organisaties’. Het wordt de eerste keer dat de Veiligheidsraad het thema transitionele justitie bespreekt. Met de term wordt het volledige scala aan processen en mechanismen bedoeld die verband houden met pogingen van een samenleving om in het reine te komen met een erfenis van grootschalig misbruik. Goffin zal op 13 februari een debat voorzitten over het thema. Onder meer Michelle Bachelet, oud-presidente van Chili en vandaag Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, zal daar het woord nemen.

Minder EU-leden in de Veiligheidsraad na Brexit

Voor de briefing over samenwerking binnen landenorganisaties wordt Josep Borrell, Europees hoog vertegenwoordiger van buitenlands beleid, op 25 februari in New York verwacht. Het voorbije jaar werd alvast onder de EU-leden goed samengewerkt en werd een gezamenlijk standpunt verdedigd. Vanaf februari is er door de brexit echter een EU-lid minder vertegenwoordigd in de V-raad, en zetelen er nog vier EU-leden in de Veiligheidsraad: België, Duitsland, Estland en Frankrijk. “De EU-aanwezigheid neemt af, maar de zichtbaarheid verhoogt, dankzij een betere samenwerking”, is te horen bij de Belgische diplomatie. “De evolutie sinds het laatste Belgische voorzitterschap, in augustus 2008, is frappant.”

Goffin maakt zich sterk dat België, samen met de negen andere verkozen leden, in de huidige internationale context meer kan wegen. “Er zijn toenemende spanningen tussen grootmachten die permanent lid zijn van de Veiligheidsraad, maar daarmee komt er ruimte voor ons”, aldus Goffin. “We zagen de voorbije maanden al meer cohesie en solidariteit tussen de tien verkozen leden.”

Tijdens het Belgische voorzitterschap zullen ook de belangrijkste internationale thema’s aan bod komen, zoals het plan voor het Midden-Oosten dat de Amerikaanse president Donald Trump eerder deze week nog voorstelde. België kwam begin vorig jaar als niet-permanent lid in de Veiligheidsraad, en blijft nog verkozen lid tot eind dit jaar.