Aantal doden door Coronavirus loopt op tot 259

De dodentol van de epidemie met het coronavirus in China is zaterdag gestegen tot 259. Het aantal besmettingen ligt nu al bijna op 12.000, zeggen de Chinese gezondheidsautoriteiten.

De Chinese Nationale Gezondheidscommissie kondigde in haar dagelijkse update aan dat 46 mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden aan een coronavirusinfectie, waardoor het dodental op 259 komt voor heel China. Alle nieuwe sterfgevallen, op één na, zijn geregistreerd in Hubei, de provincie in centraal China waar de epidemie in december begon. Het aantal infecties in China is ook toegenomen tot 11.791, aldus de commissie.

Ook in Groot-Brittannië, Zweden en Spanje

Het virus dook in december op op een markt in Wuhan, de provinciale hoofdstad, waar wilde dieren worden verkocht voor consumptie. De epidemie verspreidde zich snel, dankzij de grote migraties die traditioneel gepaard gaan met het Chinese Nieuwjaar. Ook in Groot-Brittannië, Rusland, Zweden en Spanje zijn intussen de eerste gevallen vastgesteld.

Een hoge functionaris van de Communistische Partij uit Wuhan zei vrijdag dat de lokale autoriteiten niet snel genoeg hebben gereageerd om de epidemie te bedwingen.