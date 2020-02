Australië weigert buitenlanders die vanuit China komen door Coronavirus

Australië laat vanaf zaterdag geen buitenlanders meer binnen die aankomen met vluchten uit China wegens het coronavirus. Dat heeft premier Scott Morrison zaterdag aangekondigd. De overheid heeft ook het reisadvies voor heel China opgetrokken tot niveau 4 - het hoogste niveau dat alle reizen afraadt. Australische inwoners die aankomen uit China, zullen twee weken in quarantaine moeten. In Australië zijn er momenteel negen bevestigde besmettingen.

Eerder had de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas al bekendgemaakt dat ze tot 29 maart haar vluchten naar het Chinese vasteland schrapt. Ook Air New Zealand staakt voorlopig zijn vluchten naar Shanghai.

Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Iran nemen ook maatregelen

Ook andere landen namen bijkomende maatregelen naar aanleiding van het coronavirus. Zo kondigden de Verenigde Staten al aan dat niet-Amerikanen die de afgelopen twee weken in China geweest zijn, de toegang tot het Amerikaanse territorium geweigerd zal worden. De maatregel gaat zondagavond in. In de Verenigde Staten werden ondertussen zes besmettingen vastgesteld.

Iran besliste zaterdag om alle vluchten van en naar China te annuleren. Voordien hadden Chinezen een “gezondheidskaart” nodig om het land binnen te mogen. In Iran is voorlopig nog geen besmetting gemeld.

Het Verenigd Koninkrijk trekt dan weer een deel van zijn ambassadepersoneel en mensen van consulaten terug uit China, zo maakte de Britse regering zaterdag bekend. “Essentieel personeel voor belangrijk werk zal blijven. In het geval dat de situatie in China verder verslechtert, zal de assistentie die de ambassade en consulaten aan Britten verleent, minder kunnen worden.”

De Chinese gezondheidsautoriteiten maakten zaterdag een nieuwe balans bekend van de epidemie van het coronavirus. Het dodental is opgelopen tot 259 terwijl al bijna 12.000 besmettingen zijn vastgesteld.