“Paniekvoetbal in de blessuretijd van de wintermercato”

De wintermercato dit jaar was rustig. Althans, tot twee dagen voor het einde dan toch. Het leek in de eerste 29 dagen nog de rustigste januarimaand sinds het openen van de wintermercato te worden maar 30 en 31 januari waren nog behoorlijk zot. Zo’n activiteit in de winter geeft altijd aan dat je in de zomer je huiswerk niet goed hebt gemaakt. Paniekvoetbal. Maar omdat het nu bijna allemaal de laatste twee dagen gebeurde, was het paniekvoetbal in blessuretijd. Ook dat levert meestal niet veel op.