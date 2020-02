Bestelwagen rijdt slaapkamer binnen na aanrijding: bewoonster net op tijd wakker

Kortemark - De bewoonster van een woning in Werken bij Kortemark op het nippertje aan een zwaar ongeval ontsnapt. Ze had nog maar net haar slaapkamer verlaten, toen een zware bestelwagen zich door de muur boorde. De ravage is enorm.

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend even na 7 uur op het kruispunt van de Steenstraat met de Vladslostraat in Kortemark. De 7,5 meter lange zware bestelwagen van een 29-jarige chauffeur raakte na een aanrijding stuurloos, denderde over het kruispunt en boorde zich in de gevel van een appartementsgebouw op de hoek.

Foto: jhm

De impact was enorm. De volledige steunmuur van de slaapkamer werd weg geveegd en de ravage in de slaapkamer is groot. Brokstukken vlogen in het rond en een kast werd weg gekatapulteerd.

Foto: jhm

Gelukkig was de bewoonster net voordien opgestaan en bevond ze zich niet meer in de slaapkamer. De bestelwagen is door het ongeval volledig vernield en zat vast in de muur. Een deel moest verwijderd worden eer de bestelwagen getakeld kon worden. Daarna moest de brandweer de muur stutten om instortingsgevaar te vermijden.

Er vielen geen gewonden.