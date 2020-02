CLUBNIEUWS. Didillon meteen in doel, contract Rajsel bij Oostende ontbonden

Na alle transfergeweld kunnen we ons weer ook focussen op het voetbal. Hoewel, bij Oostende en Waaslanbd-Beveren viel er nog laat transfernieuws te rapen. Bij Genk krijgt wintertaanwinst Didillon dan weer meteen zijn kans in doel, bij Cercle is het drummen om een plaatsje in de selectie.

GENK. Wolf laat in zijn kaarten kijken: “Didillon in doel”

“Thomas Didillon staat zaterdag in doel, we kunnen zijn ervaring gebruiken”, zei Genk-coach Hannes Wolf zonder verpinken. De Anderlecht-huurling wipt in de hiërarchie dus meteen over Gaëtan Coucke en maakt zo zijn debuut bij de landskampioen. “Ik besef dat dit een harde beslissing is voor Gaëtan, maar hij heeft dit seizoen al meer gespeeld dan hij gehoopt had. Bovendien behouden wij het geloof in hem. Wij gaan verder aan de slag met hem en willen van hem een nog betere keeper maken dan hij al is.”

Een wending die ook is ingegeven door de afgelopen mercato. “Ik heb een moeilijke week achter de rug”, danste Wolf niet om de hete brij heen. “Het duel tegen Charleroi is er door het vertrek van Berge en Samatta uiteraard niet makkelijker op geworden. Het zal lastiger worden om het vooropgestelde doel te bereiken. Al wil ik me daar ook niet achter verschuilen.” (rco)

ZULTE WAREGEM. Govea en Seck zijn vraagtekens

Het is nog afwachten of Omar Govea en Ibrahima Seck (foto) zondag inzetbaar zijn tegen Waasland-Beveren. “Omar heeft last aan de knie. Vandaag (gisteren, nvdr.) heeft hij de training integraal afgewerkt. Een knie is ­complex”, zegt Dury. “Bij Seck gaat het om de rug en adductor. Daar is de blessure duidelijker.”

Ewoud Pletinckx is nog out met een scheurtje in de hamstring. (jcs)

CERCLE BRUGGE. Panzo betaalt het gelag

Panzo heeft het verkorven en verdwijnt uit de selectie. Ook Ueda haalt de bank niet meer en Peeters is geschorst. Omdat er minstens zes ­Belgen op het wedstrijdblad moeten staan, komt Calvin Dekuyper weer in de kern. Er werden slechts vier verdedigers geselecteerd. Het is niet onmogelijk dat Storck alles op alles zet en in een 3-4-3 gaat spelen. Nog een opvallende naam in de selectie is die van Gory, die terugkeert na het overlijden van zijn ex-ploegmaat. Ook de Bulgaarse linksachter Velkovski is meteen geselecteerd. (kv)

KV OOSTENDE. Hele kern opgeroepen, contract Rajsel ontbonden

Dennis Van Wijk roept maar liefst 22 spelers op voor de belangrijke wedstrijd tegen Sint-Truiden. Nieuwkomer Niane zit dus meteen in de kern. Pas vandaag wordt beslist wie afvalt en wie de kern haalt. D’Haese (spierblessure) en Akpala (adductor) zijn nog steeds out. Het contract van Nicolas Rajsel werd in onderling overleg ontbonden. De flankspeler kwam in de zomer van 2017 naar KV Oostende, maar kon er nooit doorbreken. Hij trainde al eventjes met de B-kern. (jve)

Foto: Rudy DECLERCK

ANTWERP. Verstraete mag spelen tegen Great Old

Antwerp legde ­gisteren Louis ­Verstraete (20, foto) vast voor 3,5 jaar plus optie, maar verhuurde hem meteen aan KV Oostende. Op 29 februari speelt de Great Old thuis nog tegen Oostende. Aangezien KVO het loon overneemt, mag het Verstraete in die match in ­theorie ook opstellen. (dvd)

KAA GENT. Thorup selecteert fitte Dejaegere én Godeau

“Brecht is fit. Hij kreeg groen licht na de controlescan”, bevestigde Jess Thorup gisteren. “Maar hij mist vermoedelijk nog wat matchritme. Hij speelde twee maanden niet na die match in Kortrijk. Hij maakt evenwel deel uit van de selectie. Net als ­Bruno Godeau, ook al heeft die toch nog wel wat tijd nodig om zich aan te passen na zijn transfer van Moeskroen. Daarom neem ik hem ook mee naar Mechelen, zodat hij wat kan wennen aan de groep en iedereen wat beter leert kennen.” (ssg)

KV MECHELEN. Bijker opnieuw inzetbaar

Na een volledige trainingsweek zit ­Lucas Bijker (hamstrings, foto) opnieuw in de selectie. Op Van Damme (rib) is het nog een weekje wachten. De sterkhouder op het middenveld laat maandag een nieuwe scan nemen. Als die positief is, hervat de Waaslander dinsdag met de groep. De Bie is verlost van zijn adductorenzorgen. Lemoine (lies) ­revalideert verder. (dige)

WAASLAND-BEVEREN. Tshibola alweer weg op de Freethiel

Waasland-Beveren heeft de samenwerking met Aaron Tshibola (25) stopgezet. De Brits-Congolese middenvelder kwam deze zomer over van Aston Villa, maar kan nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. Daam Foulon heeft de groepstraining hervat en zit wellicht in de selectie voor de match tegen Zulte Waregem. Moren heeft een blessure aan de quadriceps opgelopen in de oefenmatch tegen Antwerp. Hoe lang de Finse verdediger aan de kant staat is nog onduidelijk. (whb)

STVV. Kostic selecteert zelfde namen

Garcia en De Ridder zetten stappen, maar zijn nog niet klaar voor Oostende. Teixeira en De Smet trainen voluit, maar ook voor hen komt de wedstrijd te vroeg. Schmidt werkt aan een apart programma. Wellicht start Milos Kostic in Oostende met de ploeg die ook Moeskroen klopte. (gus)