Blessure gooit roet in het Luikse eten: Standard greep in extremis naast wintertransfer voor… Junior Edmilson

De laatste dag van de transfermarkt levert altijd bijzondere transfers op. Of net niet, in het geval van Standard.

De Rouches speelden vrijdag op het veld van KV Kortrijk en verloren met 3-1. Achter de schermen werd er in Luik echter gewerkt in het slot van de wintermercato. Het doelwit? Junior Edmilson.

De vleugelspits heeft het nochtans best naar zijn zin in Doha bij Al-Duhail - hij verdient er netto drie miljoen euro per jaar - maar stond niet onwelwillend tegenover een nieuwe sportieve uitdaging. Zo informeerden de voorbije weken nog ploegen uit de Europese (sub)top, maar de stap van de Qatarese Stars League naar pakweg de Premier League of de Serie A is wel bijzonder groot. De bedenking die het kamp-Edmilson maakte, is dat Edmilson in België weer op ‘Europees competitieritme’ kon komen.

Enter Standard. Edmilson maakte er nooit een geheim van gemaakt graag terug te keren naar Luik en toen de aanvaller een paar maanden geleden nog eens een match van de Rouches bezocht, kreeg hij een warm onthaal van de Standard-aanhang.

Een definitieve transfer van Edmilson was op dat moment niet te betalen voor Standard. Daarom werd er ingezet op een uitleenbeurt, met een aankoopoptie en doorverkooppercentages. Al-Duhail wilde niet per se van de ex-Kanarie af, maar beloofde medewerking als de speler echt zou willen vertrekken.

Maar een deal met Al-Duhail, dat de aanvaller in de zomer van 2018 overnam, viel uiteindelijk in het water. Youssef Msakni, een ploegmaat van Edmilson, blesseerde zich namelijk en dus kon de Qatarese club het zich niet veroorloven om hem te laten terugkeren naar België.

Pech dus voor Standard én Edmilson, die aan twee doelpunten in vijf optredens zit voor de leider in de Qatar Stars League waar hij ploegmaat is van onder andere Mario Mandzukic en Mehdi Benatia.

Opmerkelijk is dat Standard deze week een klacht aan de broek kreeg van STVV voor… de transfer van Edmilson vier jaar geleden. De Truienaars vermoeden dat ze door een schimmige constructie 1,28 miljoen euro zijn misgelopen en dienden klacht in bij het parket van Limburg. Dat wil het ook doen bij de FIFA.