Ruim 300 Indiërs geëvacueerd uit Hubei wegens Coronavirus

In de Indiase hoofdstad New Delhi is zaterdag een vliegtuig geland met 324 Indiase burgers, vooral studenten, die zijn geëvacueerd uit Hubei, de provincie in centraal China waar de epidemie in december begon.

De geëvacueerde Indiërs worden in afzondering gezet in een buitenwijk van New Delhi. Een team van artsen zal nagaan of ze tekenen van besmetting met het virus vertonen, zo meldt het leger. De quarantaine zal wellicht twee weken duren, maar ook thuis zullen ze nog verder opgevolgd worden.

Er is nog maar één geval van het coronavirus gemeld in India. Een studente die in Hubei verbleef, ligt in een ziekenhuis in de zuidelijke deelstaat Kerala. Meer dan 800 mensen verspreid over India worden gemonitord omdat ze mogelijk besmet kunnen zijn.