Twee verdachten opgepakt voor roof van 60 miljoen euro bij dochter van F1-baas

In Groot-Brittannië zijn een man en een vrouw in verdenking gesteld van de grote juwelendiefstal in de superbeveiligde villa van Tamara Ecclestone (35), de erfgename van ex-Formule 1- baas Bernie Ecclestone.

Midden december verdween 60 miljoen euro aan juwelen uit het Londense huis van de schatrijke Tamara Ecclestone. De erfgename was toen niet thuis, maar onderweg naar Lapland met haar gezin om er kerstmis te vieren. Ondanks alles liet haar man via Instagram toen weten dat ze het niet aan hun hart zouden laten komen. ““Het is kerst en wanneer je een popelende en opgetogen vijfjarige hebt, zal niets de kerstsfeer verpesten. Het zijn vreemde dagen geweest maar als gezin gaan we verder met onze ruggen recht en een glimlach op het gezicht. We zijn veilig en dat is belangrijker dan enige bezitting”, stond er te lezen.

Meest beveiligde wijk van Londen

Hoe de diefstal is kunnen gebeuren blijft onduidelijk. Want Ecclestone woont in een zwaarbeveiligde villa in Kensington, een van de meest beveiligde wijken van Londen. In diezelfde straat wonen ook Roman Abramovich, de rijkste Chinees Wang Jianlin en de sultan van Brunei. Ook zouden de juwelen niet voor het grijpen hebben gelegen, want die zaten op verschillende plaatsen in verschillende kluizen verstopt. Er werden onder andere stalen ringen, oorbellen en andere juwelen gestolen.

Op camerabeelden is te zien hoe de dieven, via een raam, het huis zijn binnengeraakt. Intussen zijn al verschillende mensen opgepakt. Twee mannen van 21 en 31 zijn intussen weer vrijgelaten. Maar een vrouw van 47 en een man van 29 zullen binnenkort voor de rechtbank moeten verschijnen in Londen.

