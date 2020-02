Derdeprovincialer heeft ‘jongste ultra’s van Europa’: “We hebben samengelegd voor onze megafoon van Bol.com”

Lanaken VV, stamnummer 1050, is plots trending op sociale media. De derdeprovincialer heeft voor het eerst sinds zijn oprichting in 1925 een eigen groep ultra’s. Maar geen gewone: de leden zijn allemaal tussen de 11 en 16 jaar.

Piepjonge Ultra’s maken sfeer in stadion (RD). Video: Het Belang van Limburg

Wanneer de spelers van Lanaken VV bij thuiswedstrijden het veld oplopen, worden ze getrakteerd op een warm onthaal van Lanaken Youth, een groepje lokale jongeren dat de mosterd gehaald heeft bij de fervente supportersgroepen van grote voetbalclubs. Met tifo-acties, vlaggen, megafoons, vuurwerk en hun Instagrampagina heeft het groepje al de aandacht getrokken van Vice, een digitaal medium met verhalen uit de subcultuur. De journalist bombardeerde hen tot de ‘jongste ultragroep van Europa’. “Dat zou wel eens goed kunnen zijn, al weten we dat niet zeker”, lacht de 16-jarige DF, die het fanatieke groepje jongens op sleeptouw neemt.

Sinds het artikel op Vice gaat het hard voor de piepjonge ultra’s. “We hadden al 800 volgers op Instagram. Maar op enkele dagen is dat aantal vervijfvoudigd. De reacties zijn positief. Iedereen vindt het cool wat we doen”, aldus DF. “We zijn al jaren vrienden van elkaar. Sommige jongens gaan ook naar wedstrijden van KRC Genk. Daar hebben we in de staantribune de Genkse harde kern aan het werk gezien. We dachten: ‘Dat lijkt niet zo moeilijk, dat kunnen we ook.’ Omdat we allemaal in Lanaken wonen, hebben we gekozen om voor onze lokale voetbalploeg te supporteren”, zegt DF.

“Eind 2018 zijn we ermee begonnen. Sinds dit seizoen proberen we tijdens elke thuiswedstrijd de ploeg fel aan te moedigen. We zijn nu met een tiental jongens. Er mogen er altijd bijkomen, op voorwaarde dat ze echt de hele wedstrijd voor Lanaken VV willen supporteren en meezingen. Meisjes? Hebben we niet, maar als ze mooi zijn, zijn ze altijd welkom.” (lacht)

Rookpotten

De jongens zijn geïnspireerd door ultra’s en proberen dat op alle vlakken na te bootsen. Een megafoon, trommel, vissershoedjes, knalvuurwerk, Bengaals vuur en zelfs kleding van Stone Island of Fred Perry. “Sommigen van ons dragen merkkleding die populair is bij ultra’s, maar dat is zeker geen verplichting. We gaan wel zo veel mogelijk in zwarte kleding naar de wedstrijd. Verder gebruiken we alleen de clubkleuren in onze acties.”

Ultra’s worden soms geassocieerd met voetbalgeweld, maar DF is heel categoriek. “Daar willen we helemaal niets mee te maken hebben. Wij zijn een groep vrienden die gewoon plezier maken en onze favoriete ploeg willen aanmoedigen. Onze ouders zeggen dat we voorzichtig moeten zijn, en dat doen we ook. De rookpotten met groene en rode rook - de clubkleuren van Lanaken VV - zetten we achter de tribune. Zo waait de rook niet over het veld, maar hebben de spelers en de supporters aan de andere kant toch een mooi beeld.”

Afwassen en grasmaaien

Op wedstrijddagen trekt Lanaken Youth goed uitgerust naar de club. “Aan het begin van de wedstrijd proberen we meteen sfeer te maken. We organiseren tifo’s met vlaggen in de clubkleuren, vuurwerk en veel kabaal. Maar het is even belangrijk dat je 90 minuten achter de ploeg blijft staan. We hebben een twintigtal liedjes die we non-stop zingen. En als we tegen aartsrivaal Opgrimbie 69 moeten spelen, dan halen we alles uit de kast”, aldus DF.

De capo van Lanaken Youth hanteert daarbij de megafoon. Hij leidt met schelle stem - de baard in de keel moet nog komen - de liedjes in. “We hebben samengelegd voor onze megafoon, die hebben we via Bol.com gekocht”, zegt DF. Hij voegt eraan toe dat hun hobby niet gratis is. “Bengaals vuur kost 7 euro per stuk. Ik denk dat we er misschien al een honderdtal afgestoken hebben sinds we bezig zijn. We proberen daarom wat geld te verdienen door thuis klusjes op te knappen zoals afwassen of grasmaaien.”

Meevieren

Voorzitter Wally Gerits van Lanaken VV is tevreden met zijn jeugdige harde kern. “We houden het natuurlijk wel in de gaten, maar we klagen zeker niet. Het zijn stuk voor stuk heel vriendelijke en beleefde jongens. En het mag gezegd: ze brengen wel animo bij onze wedstrijden. De spelers vinden het ook heel tof. Na de wedstrijd gaan ze de ultra’s groeten, net zoals ze dat in eerste klasse doen. Als de ploeg wint, worden de jongens in de kleedkamer uitgenodigd om mee te vieren. Mooi toch.”