Emotioneel afscheid van Nordin Allaert (18): “Net na je geboorte sneeuwde het. Je was een geschenk uit de hemel”

Kortrijk / Moorslede - In de aula van het crematorium Uitzicht in Kortrijk werd zaterdagochtend afscheid genomen van Nordin Allaert. De 18-jarige Dadizelenaar overleed na een korte, zware ziekte. Enkele dagen voor zijn overlijden werd nog een crowdfundingactie voor hem opgestart.

Eind 2019 werd bij de 18-jarige Dadizelenaar Nordin Allaert een tumor in zijn borstkas vastgesteld. Verschillende behandelingsmethoden bleken niet aan te slaan. Enkele dagen voor zijn dood startte zijn ouders nog een crowdfundingactie op om een dure behandeling te kunnen betalen.

Al snel werd er meer dan 10.000 euro ingezameld. In de Burgerschool in Roeselare, de school waar Nordin les volgde, waren er al plannen voor een benefiet. Ook vanuit andere hoeken kwam er heel wat steun voor Nordin en zijn gezin. Al die hulp kon echter niet meer baten. Nordin overleed op 23 januari in het ziekenhuis in Gent.

“Geschenk uit de hemel”

Zaterdagochtend werd er in Kortrijk afscheid van Nordin genomen. De aula in Kortrijk liep helemaal vol met familieleden, vrienden en vele leerkrachten en leerlingen van de Burgerschool. Het werd een mooie, emotionele plechtigheid doorspekt met heel wat getuigenissen. Opa Marcel las een brief vol mooie woorden over zijn kleinzoon voor. “Net na je geboorte begon het te sneeuwen. Je was een geschenk uit de hemel.”

De grootvader vertelde over hoe nieuwsgiering Nordin wel was, over hoe enthousiast Nordin was over zijn vrienden in de lagere school ’t Brugske in Dadizele en later in de Burgerschool in Roeselare. “We zagen je door de jaren heen steeds zelfstandiger worden. Je hebt ons meermaals verbaasd.” Nordin, wiens favoriete hobby gamen was, keek er geweldig naar uit om in september te starten met een opleiding digital arts. “Zelf toen je het moeilijker kreeg bleef je sterker dan ons allemaal. Je bleef er in geloven. Wat heb je hard gevochten.”

“Hij kon dingen in ons veranderen”

Daarna stak ook zus Flo stak haar bewondering voor haar broer niet onder stoelen of banken. Een familielid las haar mooie, emotionele brief voor. “We hadden een speciale band. Je kwam altijd op voor iedereen. Ik voelde me veilig bij jou, maar weet dat je me nu nog altijd beschermd. Je was de beste broer die je als zus kan wensen.”

Ook vrienden en klasgenoten uit de Burgerschool getuigden over hoe Nordin was. Een jongeman speelde ‘Hallelujah’ van Jeff Buckley, een zelfgemaakte rap van enkele klasgenoten werd afgespeeld en verschillende vrienden namen het woord. “Hij was onze beste vriend waarbij we altijd terecht konden. Nordin kon dingen in ons veranderen.”

Wat met ingezamelde geld?

Op het einde van de viering bedankte de familie de aanwezigen voor de steun. Het gezin hoopt om in de toekomst ook eens met vrienden te kunnen samenzitten om herinneringen over Nordin op te halen. Ondertussen denkt de familie ook na wat er precies zal gedaan worden met het ingezamelde geld via de crowdfundingactie. “We zouden graag iets doen voor de organisatie Tuki, een organisatie die zich inzet voor mensen met zeldzame ziektes”, aldus papa Henk.