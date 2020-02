Wanneer de drie transfers van Anderlecht op ‘Deadline Day’ klein bier zijn: deze club stelde in één klap vijftien aanwinsten voor

Het was alweer een drukke laatste dag van de transfermarkt, zeker voor Anderlecht. Paars-wit stelde niet minder dan drie nieuwkomers voor op ‘Deadline Day’. Stevig, maar weinig vergeleken met de Turkse eersteklasser MKE Ankaragücü.

Het gaat dit seizoen niet zo goed met de tweevoudige Turkse bekerwinnaar. Na negentien speeldagen staat de club pas zeventiende op achttien ploegen met 13 punten en een doelsaldo van -20. Er werd nog maar twee keer gewonnen, de laatste keer op 29 september. En in de beker werd roemloos verloren van een derdeklasser.

En dus greep voorzitter Fatih Mert in. Hij haalde op de slotdag van de wintermercato, één dag nadat het transferverbod van zijn club werd opgeheven, vijftien spelers binnen. De duurste aankoop was de Luxemburgse international Gerson Rodrigues, die bijna 2 miljoen euro waard is. De spits wordt gehuurd van Dynamo Kiev. Er werden nog verschillende spelers gehuurd, maar ook enkele transfervrije en clubloze spelers binnengehaald. Zoals verdediger Atila Turan. Voor één speler werd een transfersom betaald: Milos Stanojevic. Ankaragücü legde 200.000 euro op tafel bij FK Sarajevo voor de 26-jarige defensieve middenvelder.

“Ons team is sterker geworden met deze nieuwe transfers”, reageerde Mert, wiens club zondag een competitiewedstrijd speelt tegen Kasimpasa. “We gaan onze nieuwe spelers meteen inzetten en ons team zo hoger in de rangschikking brengen. Onze prioriteit is om ons te handhaven in de eersteklasse. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we zullen slagen in die opzet.”

De transfers van Ankaragücü:

Gerson Rodrigues (24, Dynamo Kiev)

Konrad Michalak (22, Akhmat Grozny)

Daniel Lukasik (28, Lechia Gdansk)

Saba Lobjanidze (25, Randers FC)

Gelmin Rivas (30, Club Atlético Boston River)

Ricardo Friedrich (26, FK Bodø / Glimt)

Milos Stanojevic (26, FK Sarajevo)

Orkan Cinar (24, Besiktas Istanbul)

Fatih Tultak (18, Kardemir Karabükspor)

Suat Kaya (20, Baskent Akademi FK)

Ahmet Sun (21, Baskent Akademi FK)

Nduka Ozokwo (31, zonder club)

Atila Turan (27, zonder club)

Muhammed Yasir Karabay (21, zonder club)

Enes Kubat (25, zonder club)

