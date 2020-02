Onderzoek naar seksistische uitlatingen door politieagenten in Waterloo

Bij de politie van Waterloo loopt een intern onderzoek naar mogelijke seksistische uitlatingen door agenten. Dat bevestigt de burgemeester van de Waals-Brabantse gemeente, Florence Reuter (MR), nadat La Dernière Heure erover berichtte.

Het incident zou zich volgens La Dernière Heure donderdagavond hebben voorgedaan tijdens een alcoholcontrole in Waterloo. Nadat het een bestuurster van een auto niet lukte om correct uit te ademen in de alcoholdetector, deden enkele agenten seksistische uitlatingen. “Het zijn meestal oude dames van 80 jaar die er niet in slagen”, zou een agent onder meer gezegd hebben. “Jullie vrouwen, jullie zijn toch hormonale wezentjes”, aldus nog een andere volgens de krant.

Nadat het incident Reuter ter ore was gekomen, heeft ze een intern onderzoek bevolen bij de politie. “Ik wacht de resultaten van de gevraagde onderzoeken af”, zegt ze.