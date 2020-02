Wachttijden in bouw worden korter

De orderboekjes blijven goed gevuld maar de wachttijden voor wie wil bouwen, worden gemiddeld korter. Dat meldt Bouwunie zaterdag op basis van zijn jongste bouwbarometerenquête.

“De Vlaamse bouwondernemers zijn nog steeds optimistisch”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. “Het werkvolume blijft hoog, al merken we wel dat er een vertraging is ingezet. De wachttijden korten in. In het tweede kwartaal was nog 31 procent van de aannemers voor meer dan 6 maanden volzet, in het derde kwartaal 26 procent, nu nog 17 procent. Dit kan betekenen dat het kantelpunt is ingezet.”

Freelancers in de bouwsector

Voorts blijkt uit de bevraging dat het grote knelpunt voor de sector het gebrek aan vaklui blijft. Vijftien procent van de werkgevers geeft aan op zoek te zijn naar extra werkkrachten, maar ze zijn moeilijk vindbaar. De arbeidsmarkt is krap en goede werknemers zijn overal gegeerd. Bouwunie vraagt daarom om freelancers te kunnen inzetten in de bouwsector.

“In andere sectoren bestaan freelancers al langer, maar in de bouw wordt hier door de wetgever en inspectie verkrampt op gereageerd. Wij vragen om de arbeidsrelatiewet aan te passen en rechtszekerheid te creëren. De vraag naar flexibiliteit is groot: 70 procent van de aannemers geeft aan een beroep te willen doen op freelancers”, aldus Waeytens.