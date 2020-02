Vader en dochter lopen CO-vergiftiging op

Brussel / Anderlecht - Een vader en zijn 14-jarige dochter zijn zaterdagochtend opgenomen in het ziekenhuis nadat ze in hun appartement in Anderlecht een CO-vergiftiging hadden opgelopen. Dat meldde de Brusselse brandweer. Ze verkeren niet in levensgevaar.

Het was de dochter die de hulpdiensten belde nadat haar vader was gevallen. Toen de ambulanciers aankwamen, gingen hun CO-detectoren af. Ze haalden de vader, die ondertussen het bewustzijn had verloren, naar buiten, openden alle ramen en verwittigden de brandweer.

Ook de dochter had een CO-vergiftiging opgelopen. Ze werd samen met haar vader overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van de CO-vergiftiging is waarschijnlijk een verouderde boiler. Die werd door de Brusselse netbeheerder Sibelga verzegeld.