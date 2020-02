Beerschot kaapt talent weg voor neus van topclubs: tiener met neus voor goals krijgt gelukwensen van Braziliaanse legende

Beerschot heeft vrijdag op de valreep de talentrijke Braziliaanse spits Felipe Michael vastgelegd tot medio 2022, met optie op twee jaar extra. De ambitieuze 1B-club tastte diep in de portefeuille om de achttienjarige Felipe, die op de radar van verschillende Braziliaanse topclubs stond, naar het Kiel te lokken. Dat maakten de Ratten zaterdag bekend.

Felipe Michael Tenorio Menezes behoorde volgens Beerschot tot het verlanglijstje van een reeks Braziliaanse topclubs zoals Flamengo en Santos. De achttienjarige aanvaller, die overkomt van de Braziliaanse eersteklasser FC Mirassol, scoorde vorig seizoen 20 keer in 23 wedstrijden in de beloftencompetitie. Eind 2019 bevestigde Felipe zijn talent door zich tot topschutter (10 goals in 6 matchen) te kronen in de Copa Sao Paulo, een gerenommeerd beloftentoernooi waaraan veel Braziliaanse ploegen deelnemen met hun sterkste U20.

“Door die prestatie werd Felipe gegeerd wild op de transfermarkt. Dat wij erin slagen om het Braziliaans talent uiteindelijk binnen te halen, betekent veel voor onze club. We hebben een aanzienlijke transfersom betaald en willen voort investeren in Zuid-Amerikaans talent. Dit is weer een stap in de uitbouw van Beerschot”, reageert mede-eigenaar Francis Vrancken. “Onze technische commissie is blij met de investering en is overtuigd van de kwaliteiten van Felipe. Hij is een snelle en doelgerichte spits”, vult technisch coördinator Sander Van Praet aan. “Wij willen zowel Belgische als buitenlandse talenten kansen geven en beter maken. In dat plaatje past ook Felipe. Hij is al goed en wij willen hem nog beter maken.”

De Braziliaan kreeg tussendoor gelukswensen van niemand minder dan Cafu, recordinternational én tweevoudig wereldkampioen.

Felipe sluit meteen aan op training en is ook wedstrijdfit. “Ik besef dat ik nog jong ben en in een nieuwe omgeving beland, maar ik ben er klaar voor en kijk uit naar m’n eerste minuten voor Beerschot”, aldus de jonge spits. “Ik was uiteraard gecharmeerd door de interesse van Flamengo en Santos, maar ik droomde stiekem van Europa. Beerschot handelde gewoon heel snel. Een traditieclub in volle groei leek me de ideale stap. Bovendien staat de Belgische competitie in Brazilië bekend als één waar talentvolle voetballers kansen krijgen en snel vooruitgang boeken.”