Lolbroek José Mourinho interviewt zichzelf op persconferentie: “Verwacht je nog transfers? Neen”

Tottenham Hotspur hield zich zoals wel vaker opvallend kalm op de transfermarkt. Het zag Christian Eriksen en Danny Rose vertrekken, aan inkomende zijde waren er de transfers van Steven Bergwijn, Gedson Fernandes en de definitieve aankoop van Giovanni Lo Celso. Iedereen verwachtte nog een spits om de geblesseerde Harry Kan te vervangen, maar die kwam er niet. Journalisten die daar vrijdag vragen wilden over stellen, werden door een goedgemutste Mourinho echter de pas afgesneden.

Zondag treffen de Spurs Manchester City in de Premier League, en dus stond Mourinho vrijdag de pers te woord. Met nog enkele uren te gaan op de transfermarkt hadden enkele journalisten ongetwijfeld graag gepolst of er nog een aanvaller op weg was naar Noord-Londen, aangezien Harry Kane tot april aan de kant staat. Maar de Portugees was iedereen te snel af. Terwijl de laatste aanwezigen nog gingen zitten, interviewde The Special One doodleuk zichzelf. “Eerste vraag: verwacht je nog een aanwinst? Neen. Vraag twee: ben je tevreden met de transferperiode? Ja. Derde vraag: wilde je een spits?” Tot hilariteit van de aanwezige pers.

José Mourinho, die heeft geen journalisten nodig om de vragen te stellen! 🗣🤣 pic.twitter.com/tMHQSt6x9P — Play Sports (@playsports) January 31, 2020

Ook in een ander deel van Londen was er hilariteit. Frank Lampard werd door een journalist aangespoord een spelletje te spelen. De Chelsea-coach moest “deal” of “no deal” antwoorden op de namen van spelers die de journalist zou opsommen. Op de naam van Dries Mertens antwoordt Lamaprd nog gedecideerd “No”, maar bij Edinson Cavanai heeft de voormalige middenvelder er al genoeg van. “Ik wil niet meer spelen”, zegt hij gekscherend. “Onze transferperiode zit er 95% zeker op. Er zijn nog enkele uren, maar het antwoorde zal ‘neen’ zijn op allen spelers die je gaat zeggen, volgens mij.” De man probeert het toch nog één keer, “Giroud out, deal or no deal.” Lampard laat zich niet van de wijs brengen. “Jij dacht dat het spelletje langer zou duren hé.”