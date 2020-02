Onze reporter Jeroen Deblaere is dol op boterhammen met gehakt: “Niets beter dan ‘gekapt’”

Het is superlekker, supergoedkoop en de nostalgie druipt ervan af: de boterham met gehakt. Rauw, jawel. Hoewel half Vlaanderen ervan walgt, zal ik het simpelste beleg uit mijn jeugd altijd trouw blijven. Omdat het een directe lijn is naar de keukentafel bij mijn grootouders, mijn eerste vakantiejob in de beenhouwerij en naar al die keren dat ik al eens mocht proeven van een balleke vóór het in de tomatensaus vloog.