Acht maanden na veroordeling in ‘Kasteelmoord’: André Gyselbrecht heeft gevangenis van Beveren tijdelijk verlaten

/ Ruiselede - André Gyselbrecht heeft zaterdagavond omstreeks 19 uur de gevangenis van Beveren verlaten, hij legde daarbij geen verklaringen af. Gyselbrecht werd in mei vorig jaar veroordeeld tot 21 jaar cel als opdrachtgever voor de ‘Kasteelmoord’ op zijn schoonzoon Stijn Saelens, maar kreeg amper acht maanden later al toestemming voor penitentiair verlof. Hij mag het weekend thuis in Ruiselede doorbrengen.

Het penitentiair verlof werd Gyselbrecht toegekend door minister van Justitie Koen Geens. Het Brugse parket wist van niets en is ‘not amused’, en ook de familie van de vermoorde Stijn Saelens reageerde onthutst toen het nieuws vrijdag bekendraakte.

Gyselbrecht verliet de gevangenis van Beveren zaterdagavond omstreeks 19 uur, zonder commentaar te geven aan de aanwezige journalisten. Maandagochtend wordt hij terug in Beveren verwacht. In maart en april is al een volgend “vrij” weekend vastgelegd.

Gyselbrecht moet zich tijdens zijn penitentiair verlof wel houden aan enkele voorwaarden: hij mag geen contact opnemen met de andere betrokkenen in het dossier, of met de slachtoffers en hun familie. Zijn eigen dochter en kleinkinderen, dus. En drank en drugs zijn ook uit den boze.

Foto: carlo coppejans