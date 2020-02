De juridische dwaling die een Amerikaanse presidentskandidate duur te staan kan komen: “Ze wisten dat ik onschuldig was. Ze vonden gewoon dat mijn leven niets waard was”

De kans dat Amy Klobuchar eind dit jaar de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint, is klein. De Democrate werd in het begin van de campagne nochtans beschouwd als een outsider, en leek ook even te kunnen verrassen, maar lijkt nu al maanden op weg naar de uitgang. De zaak-Burrell heeft de kansen van Klobuchar ongetwijfeld verkleind. Een pijnlijke affaire rond de dood van een 11-jarig meisje, een 16-jarige verdachte die op een drafje een levenslange gevangenisstraf kreeg, en een juridisch systeem dat meer lijkt te geven om een veroordeling dan om de waarheid, blijkt nu uit onderzoek van Associated Press.

Toen de Amerikaanse presidentskandidate Amy Klobuchar tijdens een tv-debat gevraagd werd naar haar beweegredenen, verwees ze naar een rechtszaak uit haar tijd als openbaar aanklager in de staat Minnesota. Een verhaal dat ze graag en vaak vertelt. Dat van het 11-jarige zwarte meisje Tyesha Edwards, dat in 2002 gedood werd door een verdwaalde kogel toen ze in de woonkamer haar huiswerk zat te maken. En hoe ze de moordenaar, de zwarte tiener Myon Burrell, achter de tralies had gekregen. Een verhaal dat Klobuchar nu duur te staan kan komen: uit uitvoerig onderzoek van persbureau Associated Press blijkt dat er grote vragen gesteld kunnen worden bij de schuld van Burrell.

Dat is een probleem voor Klobuchar, want ze wordt al langer geplaagd door vragen over haar palmares als openbaar aanklager. Een palmares dat ze opbouwde eind jaren ‘90 en begin jaren 2000. Toen drugsoorlogen in de arme, overwegend zwarte wijken van grote Amerikaanse steden volop woedden, en de politie en het gerecht alle zeilen bijzetten om zoveel mogelijk veroordelingen te verkrijgen. Toen Republikeinen en Democraten om ter luidst schreeuwden om zwaardere straffen.

Amy Klobuchar Foto: AP

Een 11-jarig meisje in haar woonkamer

In dat klimaat was de zaak rond de dood van de kleine Tyesha explosief. “Een onschuldig meisje was dood, er was bijzonder veel druk om snel een schuldige te vinden”, vertelt Mary Moriarty, die in die periode in het district van Klobuchar werkte als pro deo-advocaat. “Dus haalde de politie alle middelen boven: meer dan 40 agenten en gespecialiseerde inspecteurs werden op de zaak gezet. En er werden veel bochten afgesneden.”

De betrokkenheid van Ike Tyson (21) en Hans Williams (23) stond snel vast: verschillende getuigen zagen de twee bendeleden net voor de schietpartij voorbijrijden, en een vriendin van het duo bevestigde hun betrokkenheid. Ze wilden Timmy Oliver, een 17-jarig lid van een rivaliserende bende intimideren door op hem te schieten. Vanachter een muurtje vuurden ze acht schoten af op Oliver aan de andere kant van de straat. Pas de volgende ochtend ontdekten ze dat één van hun kogels het huis ernaast had geraakt, en er de 11-jarige Tyesha dodelijk had getroffen. Maar de twee ontkennen tegen de politie dat zij de schoten hadden afgevuurd. Ze wijzen naar een derde man die ze weigeren te identificeren en die nooit gevonden wordt.

Het huis waar de 11-jarige Tyesha Edwards in 2002 om het leven kwam. Foto: AP

Geld voor getuigenis

In een video gemaakt een dag na de schietpartij is te zien hoe Richard Zimmerman, de chef-moordzaken van de politie van Minneapolis, praat met een getuige in een andere schietpartij. Zimmerman zegt dat hij bereid is “veel geld” te betalen voor over informatie over de moord op het meisje. En dan vallen er drie namen. Waaronder die van Burrell, een 16-jarige zonder link met bendegeweld. Als blijkt dat de 16-jarige in de buurt was tijdens de schietpartij, is zijn lot bezegeld. Dat de tipgever enkel over de zaak gehoord had op televisie, omdat hij zelf in de gevangenis zat op het moment van de schietpartij, blijkt geen beletsel.

Video: AP

De agenten trekken met de naam ‘Burrell’ naar Oliver, de enige ooggetuige. Na een ondervraging van acht uur - die niet werd opgenomen, nochtans wettelijk verplicht - ondertekent de 17-jarige een verklaring waarin hij stelt dat het Burrell was die op hem had geschoten.

De pijn van een moeder

Burrell wordt opgepakt en ondervraagd. Tijdens zijn verhoor was er geen advocaat aanwezig. De minderjarige vroeg wel 13 keer naar zijn moeder, maar hij kreeg haar niet te zien. Ook al bevond ze in de kamer ernaast. Een agent vertelt hem dat hij zijn moeder geweldig heeft teleurgesteld, en dat zij had gezegd dat hij in staat was om de schutter te zijn. “Meen je dat? Dat is een leugen… Dat klopt niet… Dat geloof ik niet...” antwoordde de tiener. Andere agenten vertellen zijn moeder tegelijkertijd dat ze verschillende ooggetuigen hadden die haar zoon identificeerden als de schutter. Ooggetuigen die niet bestonden.

Video: Associated Press

Toen zijn moeder een maand later naar de gevangenis reed om haar zoon te bezoeken, kwam ze om bij een auto-ongeval. Als Burrell een verzoek indient om naar haar begrafenis te mogen gaan, weigert Klobuchar dat omdat hij “een gevaar voor de maatschappij” is.

Vier dagen en zes advocaten

Exact vier dagen na de schietpartij is het onderzoek rond. Zonder fysiek bewijs: er is geen DNA, geen vingerafdrukken, geen geloofwaardige getuige, en het pistool dat Tyesha Edwards dooddde is nooit teruggevonden. Het alibi van Burrell werd nooit grondig onderzocht, ook al beweerde hij dat hij tijdens de schietpartij in een restaurant zat. Een restaurant dat nota bene gesurveilleerd en gefilmd werd door de politie in een ander onderzoek.

Burrell gebruikte tijdens zijn proces zes verschillende pro deo-advocaten, die er allemaal niet in slaagden om getuigen grondig te ondervragen, zijn alibi vast te stellen, of overduidelijke onregelmatigheden in het onderzoek aan de kaak te stellen. Finaal krijgt Klobuchar wat ze wilde: Burrell wordt veroordeeld tot levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating.

Latosha Evans, een vriendin van Burrell, beweert dat ze samen in een restaurant zaten tijdens de schietpartij. Haar verhaal werd nooit gecontroleerd. Foto: AP

Een bekentenis

Maar het officiële relaas vertoont als snel gaten. Een vriend van Oliver - die in 2003 stierf bij een andere schietpartij - vertelt een journalist dat diens getuigenis vol leugens en fabricaties stond. Zeven andere getuigen in de zaak blijken geld of verminderde celstraffen te hebben gekregen. Twee van hen blijken cruciale informatie te leveren in meer dan een dozijn andere rechtszaken.

Tyson, één van de twee bendeleden die wel aanwijsbaar aanwezig waren bij de schietpartij, bekent dat hij het dodelijke schot heeft afgevuurd. “Ik heb een onschuldig meisje doodgeschoten”, aldus de man die een gevangenisstraf van 45 jaar uitzit voor zijn betrokkenheid bij de zaak. “Maar nu zit ook een onschuldige kerel - een jochie op dat moment - achter de tralies voor iets dat hij niet gedaan heeft. Dat drukt dubbel op mijn geweten.”

Myon Burrell is nu 33 jaar oud. Hij was 17 toen hij naar de gevangenis ging, en zit intussen al 18 jaar in de cel. “De autoriteiten wisten altijd dat ik onschuldig was”, zegt hij nu. “Ze vonden gewoon dat mijn leven niets waard was.”

Myon Burrell Foto: AP