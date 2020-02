Achtste geval van coronavirus in Duitsland: alle acht hebben link met zelfde bedrijf

Een 33-jarige man is in de Duitse deelstaat Beieren besmet met het coronavirus. Het is het achtste bevestigde geval in Duitsland, zo heeft het ministerie van Gezondheid van de deelstaat zaterdagavond gemeld.

Net als zes andere gevallen in Duitsland is de man een werknemer van auto-onderdelenleverancier Webasto in Stockdorf, in Beieren. Het zevende geval is een kind van een van de besmette werknemers. Webasto heeft 13.400 werknemers en twaalf vestigingen in China. Zijn grootste fabriek staat in Wuhan, de stad waar het virus in december voor het eerst opdook. Webasto in Stockdorf kreeg vorige week bezoek van een besmet personeelslid uit China dat pas op de terugvlucht symptomen van de ziekte begon te krijgen.

Een andere besmette Duitser werd eerder op het Canarische eiland La Gomera geregistreerd, het eerste geval in Spanje. De Spaanse regering zei dat hij in contact was geweest met een van de besmette patiënten in Duitsland.

Repatriëring

De Duitse regering heeft intussen ook ruim honderd landgenoten gerepatrieerd uit Wuhan. De Airbus A310 van de Duitse luchtmacht landde zaterdagmiddag met enige vertraging door een omleiding in Frankfurt. Daar stonden artsen en verplegers klaar om de 128 passagiers, van wie 26 met een andere dan de Duitse nationaliteit, te onderzoeken en te ondervragen. Voor eventuele zieken was een isoleerafdeling ingericht in het plaatselijke universitair ziekenhuis. De overigen worden naar een legerbasis in Germersheim gebracht, waar ze twee weken in quarantaine moeten blijven.

Het toestel, dat zaterdagmorgen in Wuhan was opgestegen, maakte een tussenlanding in Helsinki om bij te tanken in plaats van in Moskou. De Russische autoriteiten trokken de toestemming in, officieel omdat er te weinig capaciteit was op de luchthaven. Volgens minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer is daarover het laatste woord nog niet gesproken. Ze zal met haar collega van Buitenlandse Zaken toelichting vragen in Moskou.

Foto: REUTERS

Volgens een woordvoerder waren geen mensen met ziekteverschijnselen aan boord en ook geen verdachte gevallen. Alleen gezonde passagiers mochten mee. Ze hadden zich vrijdag verzameld op het vliegveld van Wuhan en brachten daar ook de nacht door. De mensen met een buitenlands paspoort komen uit China, Roemenië en de Verenigde Staten en hebben allen familiebanden met de Duitse onderdanen.

Het nieuwe coronavirus heeft in China inmiddels 259 levens geëist. De gezondheidscommissie in Peking meldde zaterdag een toename van het aantal besmettingsgevallen met bijna 2.000 tot 11.791.