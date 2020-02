“Meghan Markle gaat meewerken aan tv-programma over mislukte trouwfeesten”

Meghan Markle gaat meewerken aan een Canadees tv-programma over mislukte trouwfeesten. Dat meldt Page Six, de doorgaans goed ingelichte (maar daarom niet altijd even betrouwbare) roddelrubriek van de New York Post.

Volgens de krant zal Markle opduiken in het Canadese ‘I Do, Redo’, een realityprogramma over trouwfeesten die in het honderd liepen en waarin deelnemers een tweede kans op “de mooiste dag uit hun leven” krijgen. Markle zal het programma niet zelf presenteren: die eer laat ze aan haar beste vriendin Jessica Mulroney, een Canadese styliste die bruidsmeisje was bij het huwelijk van Markle met de Britse prins Harry.

Het is niet duidelijk of Markle betaald zal worden voor haar optreden, maar het lijkt wel de eerste stap naar een comeback in de televisiewereld. Markle werd beroemd door haar rol in de tv-serie ‘Suits’, maar moest afscheid nemen van het acteren toen ze door haar huwelijk lid werd van het Britse koningshuis. Door de recente breuk van Harry en Meghan met dat koningshuis en hun uitgesproken wens om op eigen benen te staan, zijn ze niet meer gebonden aan dergelijke beperkingen. Volgens Britse tabloids is Markle intussen ook gestart met de zoektocht naar een manager die haar carrière nieuw leven moet inblazen.

‘I Do, Redo’ wordt onder andere geproduceerd door Netflix. De kans is dus groot dat ook Belgische royaltyfans het programma op termijn kunnen meepikken.