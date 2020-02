Hartstilstand op dag van vrijspraak dokters

“In assisen mag alles. Moeder Tine Nys in kunstmatige coma na hartstilstand. #collateraldamage” Advocaat Van Cauter maakte het tragische nieuws zaterdagmiddag via Twitter wereldkundig. Hij bevestigt het nieuws aan onze redactie. “De mama kampt al enige tijd met cardiovasculaire problemen en moest daarom tijdens de eerste procesweek een dringende medische ingreep ondergaan”, vertelt hij. “Die operatie is succesvol verlopen, waarna ze thuis aan haar revalidatie kon beginnen. Getuigen op het proces waarin de euthanasie van haar dochter Tine centraal stond, was geen optie. Ook haar man was geregeld afwezig om voor haar te zorgen. De afgelopen dagen is ze echter opnieuw gehospitaliseerd. Vrijdag, juist na afloop van het proces, heeft ze dan een hartstilstand gekregen.”

Enkele uren eerder hadden de zussen en broer van Tine Nys (38) zwaar ontgoocheld maar waardig de Gentse assisenzaal verlaten. De drie dokters die in 2010 betrokken waren geweest bij de euthanasie wegens psychisch lijden van hun zus Tine, waren in het holst van de nacht vrijgesproken. Niet schuldig aan gifmoord. Het was die dag ook de verjaardag van Tines vader.

Vuile was

Of er een oorzakelijk verband is met de heftige assisenzaak, wil Van Cauter niet expliciet gezegd hebben. “Toeval? Ik ben geen hartspecialist. Ik stel alleen vast dat er de voorbije weken een hele hoop onnodige bagger over die familie is uitgestort. Dit moest een proces worden waarin de vraag centraal stond of de euthanasie volgens het boekje was verlopen, maar het is een proces geworden waarin sommigen het nodig vonden om de vuile was van die familie als kern van de zaak te beschouwen. Dat zoiets bijzonder hard is aangekomen bij de hele familie staat buiten kijf. Als moeder wil je niet dat zoiets publiekelijk over je dochter wordt gezegd”, zegt hij.

Joris Van Cauter, advocaat van de familie Nys: “Toeval? Ik ben geen hartspecialist. Ik stel alleen vast dat er de voorbije weken een hele hoop onnodige bagger over die familie is uitgestort.” BELGA

“Je mag ook niet vergeten dat die familie al tien jaar door een heel intense periode gaat. Sinds de dood van Tine zitten die mensen op een emotionele rollercoaster. Eigenlijk is het op sociaal, medisch en juridisch vlak ongehoord en onmenselijk wat ze hebben moeten doorstaan. We kunnen nu enkel hopen dat het goedkomt met de mama.”

Het gebrokenhartsyndroom

Dat laatste hoopt ook de vrijgesproken huisarts Frank De Greef. Via zijn advocaat Frédéric Thiebaut laat hij weten te hopen dat de mama het overleeft. “Dit is opnieuw tragisch nieuws voor de familie Nys. Mijn cliënt heeft tijdens het proces steeds een meelevende houding aangenomen ten aanzien van de hele familie. Dit toont nogmaals het verwoestende effect van deze zaak aan voor alle betrokkenen.”

Zaterdagavond was haar toestand stabiel, klinkt het in haar omgeving. “Het blijft bang afwachten of ze dit zal overleven. De hele familie is bevreesd.” De familie spreekt zich niet uit over de link met het zware assisenproces.

Cardiologen zijn verdeeld, maar sluiten een verband niet uit. Er wordt in de wetenschap verwezen naar de hartspierziekte Tako Tsubo cardiomyopathie, een syndroom – vernoemd naar een Japanse keramieken pot – dat optreedt bij extreme mentale stress. “Omdat het syndroom zich soms manifesteert bij verlies van een dierbare, wordt het ook wel het gebrokenhartsyndroom genoemd.”