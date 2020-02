Nog maar enkele vluchten, en die zijn peperduur

Australië weigert buitenlanders die vanuit China komen

Onder meer Qatar Airways, Air France, British Airways en Lufthansa schrappen alle Chinese bestemmingen omwille van het coronavirus. Alles samen gaat het om honderden vluchten. De Verenigde Staten en Australië kondigden daarbovenop een inreisbeperking aan.

Voor de ruwweg 3.000 Belgen die in China verblijven, van wie ongeveer de helft in Hongkong, is het moeilijk om op korte termijn het land te verlaten. Tickets zijn schaars en peperduur geworden. Buitenlandse Zaken volgt de situatie op de voet, maar grijpt voorlopig niet in. “Duurdere tickets zijn – momenteel – geen argument om in te grijpen”, klinkt het bij het ministerie.

Veertien dagen quarantaine

Later vandaag komt wel een vlucht aan op Melsbroek met negen Belgen en hun drie naasten uit de provincie Hubei, waar het virus in hoofdstad Wuhan voor het eerst gedetecteerd werd. Na aankomst gaan ze meteen 14 dagen in quarantaine. Aan boord zit Vlaming Johan Smets. Hij heeft begrip voor het tweeweekse isolement. “Het alternatief is dat ik in Wuhan blijf, en totaal niet weet hoelang ik hier nog geblokkeerd zit.”

Gisteren landden in Frankfurt 128 mensen uit Wuhan. Zij zullen twee weken in isolement verblijven. AP

Gisteren landde in Frankfurt een airbus van de Duitse luchtmacht met 102 Duitsers en 26 familieleden die in Wuhan verbleven. Ook zij zullen twee weken in isolement verblijven. In Duitsland zijn intussen acht besmettingen vastgesteld.

Geen huwelijken

De Chinese autoriteiten vragen intussen aan koppels om hun huwelijken uit te stellen. Die oproep komt nadat bekend was geraakt dat het dodental van de virusuitbraak is opgelopen tot zeker 259. Het aantal besmettingsgevallen in heel China nadert de 12.000.

“Als huwelijksvoltrekkingen zijn aangevraagd voor 2 februari, wordt u geadviseerd die te annuleren”, aldus het ministerie van Burgerzaken. Dit jaar wordt 2 februari in China als geluksdag gezien door de speciale cijfercombinatie van de datum: 02022020. Grote steden hadden de huwelijksregistratie speciaal op zondag, normaal een sluitingsdag, opengesteld.

Het ministerie riep ook op om begrafenissen te houden op “simpele snelle wijze” en “bijeenkomsten van grote groepen mensen te voorkomen”. De lichamen van slachtoffers van het coronavirus moeten zo snel mogelijk worden gecremeerd. Medewerkers van uitvaartcentra moeten daarbij beschermende kleding dragen.