Eerste dodelijke slachtoffer coronavirus buiten China

In de Filipijnen is zaterdag een man overleden aan het coronavirus. Het gaat om het eerste dodelijke slachtoffer buiten China. Er zijn sinds de uitbraak van het virus in totaal al 304 mensen overleden. In een dagelijkse update lieten de Chinese autoriteiten weten dat er 1.921 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld in de provincie Hubei.

Het slachtoffer is een 44-jarige Chinese man, die op zaterdag stierf nadat hij sinds 25 januari in quarantaine zat, zei minister van Volksgezondheid Francisco Duque. De man is de metgezel van het eerste geval van het virus in de Filipijnen, een 38-jarige Chinese vrouw. “In de loop van de opname van de patiënt ontwikkelde hij een ernstige longontsteking”, vertelde Duque op een persconferentie. “In zijn laatste paar dagen was de patiënt stabiel en vertoonde hij tekenen van verbetering, maar zijn toestand verslechterde de laatste 24 uur en hij overleed”, voegde hij eraan toe.

Het echtpaar, beide uit Wuhan, China, arriveerde op 21 januari vanuit Hong Kong op de Filipijnen. Het zijn tot nu toe de enige bevestigde gevallen in de Filipijnen.

Vastgesteld in 27 landen

Het virus dook in december op op een markt in Wuhan, de provinciale hoofdstad, waar wilde dieren worden verkocht voor consumptie. De epidemie verspreidde zich snel, dankzij de grote migraties die traditioneel gepaard gaan met het Chinese Nieuwjaar.

Inmiddels zouden verspreid over heel China ongeveer 14.300 mensen zijn besmet met het virus. Dat zijn er bijna 2.600 meer dan een dag eerder. Ongeveer 500 van de besmette mensen verkeren volgens de Chinese Gezondheidscommissie in levensgevaar. De ziekte is tot dusver vastgesteld in 27 landen, waaronder de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Rusland en Zweden.