“Joker” is grote favoriet op “weinig diverse” Britse filmprijzen Bafta’s

In Londen worden zondagavond de Bafta’s, de Britse filmprijzen, uitgereikt. Grote favoriet is “Joker” van regisseur Todd Phillips met elf nominaties. Andere kanshebbers zijn “Once upon a time in Hollywood” van Quentin Tarantino en “The Irishman” van Martin Scorsese. Die zijn in tien categorieën genomineerd. Er klinkt ook kritiek op de filmprijzen, omdat er te weinig diversiteit is bij de genomineerden.

“Joker” vertelt het verhaal van de mislukte komiek Arthur Fleck die transformeert in de gezworen vijand van Batman. De titelrol wordt gespeeld door Joaquin Phoenix. Eerder won Phoenix al een Golden Globe voor beste acteur. Voor de Bafta’s werd de film onder andere genomineerd voor best film, beste regisseur en beste acteur.

In de categorie beste film neemt “Joker” (van regisseur Todd Phillips) het op tegen “1917” (Sam Mendes), “The Irishman” (Martin Scorsese), “Once upon a time in Hollywood” (Quentin Tarantino) en “Parasite” (Bong Joon Ho). De regisseurs van die vijf film zijn ook genomineerd als beste regisseur. Het stoot heel wat critici tegen de borst dat het allemaal mannen zijn en dat er geen vrouwelijke regisseurs genomineerd zijn.

Onder vuur door te weinig diversiteit

De nominaties werden in de meeste categorieën door zo’n 6.500 Bafta-leden geselecteerd, waaronder vele professionals uit de filmindustrie. Maar ze liggen echter onder vuur, ook door de organisatie zelf, vanwege hun gebrek aan diversiteit. Alle genomineerde acteurs zijn blank en geen enkele vrouw concurreert in de categorie voor beste regisseur. Marc Samuelson, de voorzitter van het filmcomité van de Bafta’s, erkende dat er een probleem is. “Iedereen weet dat alle genomineerde acteurs blank zijn. Het is om razend van te worden. We kunnen de industrie niets laten doen. We kunnen alleen mensen aanmoedigen, duwtjes in de rug geven en inspireren.” Het moet volgens hem van onderuit veranderen.

Ook enkele Britse sterren laten van zich horen. Zo schaarden de Britse actrices Gemma Arterton (bekend van onder meer “Murder Mystery”) en Carey Mulligan (“The Great Gatsby” en “Doctor Who”) zich achter de Time’s Up-beweging en noemden ze zelf vrouwen en gekleurde mensen die volgens hen kans zouden moeten maken op een award.

De prijzen worden op 2 februari uitgereikt in de Royal Albert Hall in Londen. Een week later volgen de Oscars. De uitreiking van de Bafta’s wordt daarom gezien als een belangrijke graadmeter voor de Oscars.