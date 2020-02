Sammy Mahdi (CD&V): “De partijen denken te veel aan zichzelf, te weinig aan het land”

In een gesprek met De Zondag zegt Jongerenvoorzitter Sammy Mahdi (CD&V) dat hij de regeringsvorming frustrerend vindt. “Ik mis de staatsmannen van vroeger. Die zeiden: ‘Nu is het welletjes, nu gaan we een consensus zoeken. De partijen denken te veel aan zichzelf, en te weinig aan het land.”

Volgens Mahdi mogen we ons ook niet vastklampen aan een bepaalde partij maar moet er meer naar de inhoud worden gekeken: “Een begroting in evenwicht, rechtvaardige fiscaliteit, een beter migratiebeleid, investeringen in het spoor, hogere pensioenen: als een regering dat allemaal wil realiseren, dan moeten wij daarin meegaan. Wie dan de coalitiepartners zijn, dat interesseert mij veel minder. Dat kan met N-VA zijn, maar dat kan even goed zonder N-VA zijn.”

“N-VA moet haar verantwoordelijkheid opnemen”

“Maar als het is om het gat in de begroting groter te maken, zoals sommige linkse partijen willen, of om de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken, zoals sommige rechtse partijen willen, dan kiezen we beter voor de oppositie. Mijn partij zegt wel dat N-VA haar verantwoordelijkheid moet opnemen. Dat is iets anders. De grootste partij moet de ruimte krijgen om te zoeken naar een consensus. Dat is nog niet voldoende gebeurd.

Ondanks de frustraties pleit de jongerenvoorzitter niet voor nieuwe verkiezingen. “Wat zou dat oplossen? Niets. De kiezers hebben zich amper acht maanden geleden al uitgesproken”, aldus Mahdi.