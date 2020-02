Twee politiehonden overleden bij zwaar ongeval met politiewagen

Een wagen van de politiezone Damme/Knokke raakte zondagochtend betrokken bij een zwaar verkeersongeval waarbij twee politiehonden om het leven kwamen. In totaal raakten ook vijf mensen gewond. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde omstreeks 2 uur ’s ochtends toen het politievoertuig op weg was naar een interventie, dat meldt HLN. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het Ibis hotel, een personenwagen reed de parking af net op het moment dat de politiewagen passeerde. Beide wagens werden tegen een boom geslingerd. Bij het ongeval raakten vijf mensen, waaronder twee politiemensen, gewond. Twee politiehonden overleefden de crash niet.

Verslagenheid binnen het korps

“Over de omstandigheden van het ongeval kan ik niets kwijt aangezien de collega’s van politiezone Blankenberge/Zuienkerke de vaststellingen deden. Dat is de vaste procedure bij een ongeval waarbij collega’s betrokken zijn”, zegt korpschef Steve Desmet aan Het Nieuwsblad.

“Ik kan wel bevestigen dat twee van onze politiehonden helaas overleden zijn. De verslagenheid binnen het korps is groot. Dit is een zwaar verlies. De beiden honden hoorden toe aan hetzelfde baasje, die nu uiteraard compleet van de kaart is. Ons korps telt in totaal drie hondenbegeleiders en het was de bedoeling dat die elk twee honden zouden hebben, een patrouillehond en een drugshond. Maar gezien deze dramatische gebeurtenissen zal dit wellicht herbekeken moeten worden. Een politiehond kan je niet in een-twee-drie vervangen. De opleiding duurt zeer lang. We gaan hier eerstdaags overleg rond plegen.”