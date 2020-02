Coronavirus verspreidt zich ook via spijsvertering

De nieuwe stam van het coronavirus zou zich naast lichaamsvocht ook via de spijsvertering kunnen verspreiden. Dat blijkt uit onderzoek van stoelgang en rectale uitstrijkjes door Chinese wetenschappers, die hadden gemerkt dat er patiënten zijn die alleen diarree hebben in plaats van koorts. Dat meldde het Chinese staatspersagentschap Xinhua zondag.

Het onderzoek werd uitgevoerd door experten van het Renmin-ziekenhuis van de universiteit van Wuhan - de provinciehoofdstad van Hubei waar het virus voor het eerst ontdekt werd - en het virologisch instituut van de Chinese Academie van Wetenschappen. Uit de resultaten blijkt dat mogelijk ook fecaal-orale besmetting van het coronavirus mogelijk zou zijn.

1.400 militairen ingezet in nieuw veldhospitaal

Het Chinese leger zette intussen ook al 1.400 leden van zijn medisch personeel in om patiënten van het coronavirus te behandelen in Wuhan. In de provinciehoofdstad van Hubei - waar de nieuwe stam van het virus voor het eerst werd ontdekt - bouwden de autoriteiten de afgelopen anderhalve week een grootschalig veldhospitaal met containers.

Vanaf maandag zal het medisch personeel van het Volksbevrijdingsleger en van de universiteiten van de land-, lucht- en zeemacht, worden toegewezen aan het Huoshenshan-ziekenhuis. Dat berichtte het staatspersagentschap Xinhua zondag.

Het Huoshenshan-ziekenhuis heeft een capaciteit van 1.000 bedden. Het is speciaal opgericht om patiënten met het coronavirus te behandelen. Naast militair personeel zullen er ook experten in epidemiepreventie en -bestrijding aan de slag gaan.