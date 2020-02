Politie vuurt kogel af op dreigende man: verwond weggebracht naar ziekenhuis

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag in Heer, een deelgemeente van Hastière in de provincie Namen, slachtoffer geworden van een “accidenteel schot” door de politie. Dat meldt het parket van Namen. De dronken man raakte lichtgewond aan de schouder. Hij had eerder tegenover anderen bedreigingen geuit met een kettingzaag.

De man werd opgepakt in zijn woning in Heer. Hij zou er tegenover de politiemensen gedreigd hebben een geweer te gebruiken en zijn hond op hen af te sturen. Een van de politiemensen loste vervolgens accidenteel een schot. Omdat de man dronken was, zou hij in de loop van zondag verhoord worden.

Man eerder ook doodgeschoten

Op vrijdag werd ook in Namen een bestuurder, die een controle op de weg probeerde te ontvluchten, neergeschoten door de politie. Volgens de kranten van Sudpresse kwam de wagen uit de richting van Vlaanderen. De bestuurder probeerde de agenten te ontvluchten en daarbij zijn twee reeksen schoten gelost. De bestuurder is omgekomen, maar de passagier kon aanvankelijk toch vluchten. Na een zoektocht die enkele uren duurde, heeft de tweede verdachte zich uiteindelijk toch aangegeven bij de politie.