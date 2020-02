Belgische paraglider gewond na ongeval in Oostenrijk

Op zaterdagochtend raakte een 44-jarige Belgische vrouw gewond bij een ongeval met een paraglider in Zauchensee, in Oostenrijk. De vrouw raakte kort na het opstijgen gevangen in een boom en verwondde haar been. Ze werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De Belgische vrouw had de weersomstandigheden blijkbaar onderschat en raakte op ongeveer 1.900 meter hoogte gevangen in een boom en viel op de grond. De vrouw zou ernstige verwondingen hebben opgelopen en werd per helikopter naar het ziekenhuis in Schwarzach gebracht.