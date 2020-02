Miljoenenaankoop Sander Berge is meteen een hit (letterlijk) bij fans van Sheffield United: “Ik kreeg er kippenvel van”

Sheffield United blijft het uitstekend doen in de Premier League. De club won zaterdag met 0-1 bij Crystal Palace en is in het klassement. En wie viel meteen in de smaak? Topaankoop Sander Berge, die zijn eerste match speelde na zijn transfer van Genk.

De 21-jarige Noorse middenvelder kostte de Engelse club 21,5 miljoen euro en mocht op het veld van de club van Christian Benteke meteen starten. Berge imponeerde met zijn loopvermogen, werklust en vijf op vijf succesvolle tackles. Na 68 minuten werd hij onder luid applaus van de bezoekende supporters naar de kant gehaald.

Na de zege ging Berge zijn nieuwe fans groeten en die zongen hem meteen toe met een supporterslied: “He’s Norwegian. He plays for the Blades with John Egan. We’re playing in Europe next season. With Sander Berge!” Het toverde een brede glimlach op het gezicht van de Noor.

“Ik kreeg er kippenvel van”, reageerde Berge nadien bij Sheffield United TV. Het liedje was een idee van kapitein Billy Sharp, die het zong in de kleedkamer. “Het was hilarisch toen. Wel speciaal, dat hij mij zo ontving. Een moment dat ik nooit meer zal vergeten.”