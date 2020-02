Auto knalt over rotonde in Jette en rijdt buurtbewoner dood, inzittenden vluchten

Brussel / Jette - Een wagen is zondagochtend over de rotonde van Belgica in Jette gevlogen. Daarbij raakte hij een buurtbewoner, die om het leven kwam. De inzittenden van de wagen vluchtten na het ongeval weg.

In Jette is zondagochtend – volgens buurtbewoners zou het al voor 5 uur geweest zijn - een dodelijk ongeval gebeurd aan de rotonde van Belgica. Volgens de eerste vaststellingen ging een wagen dwars over de rotonde en reed de bestuurder daarbij een buurtbewoner aan. Die overleed ter plaatse.

De wagen moet tegen hoge snelheid gereden hebben, want het voertuig ramde daarbij niet alleen het betonnen verhoog van de tramsporen aan de rotonde, maar ook een reeks bomen en hoge struiken alvorens tot stilstand te komen aan de andere zijde van de rotonde.

Foto: jhw

De wagen kon gezien de enorme schade, niet meer rijden. De inzittenden van de wagen waren bij aankomst van de hulpdiensten allemaal reeds op de loop gegaan. De rotonde is afgesloten in afwachting van een verkeersdeskundige van het Brusselse parket die ter plaatse werd gevraagd. De politie is massaal ter plaatse, er is een ruime perimeter ingesteld.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Foto: jhw