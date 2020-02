Coens (CD&V) : “Enige mogelijkheid is door PS en N-VA te laten samenwerken, daar moet Geens op verderwerken”

Enkel door N-VA en PS samen te laten werken kan er een stabiele regering zijn. Dat zei ex-informateur Joachim Coens (CD&V) zondag in De Zevende Dag. “Ondanks alle verkaringen van Magnette (PS) merkten we elementen van synergie tussen beide partijen. Het is in het belang van het land als de grootste partijen ook betrokken worden”, aldus Coens.

“We hebben aan een centrumnota gewerkt, en daar zal Koen Geens (CD&V) op verder bouwen zodat beide partijen samen een regering kunnen vormen.” Volgens Coens is de samenwerking tussen N-VA en PS onvermijdelijk en noodzakelijk voor een stabiele regering. Op de vraag of er nieuwe verkiezingen nodig zijn antwoordt hij: “Als er geen regering gevormd kan worden, zal het niet anders kunnen. Maar dat zal niets oplossen.”

Koen Geens als koninklijke opdrachthouder

Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez waren sinds 10 december informateur en onderzochten de afgelopen weken verschillende pistes. Maar de CD&V van Coens bleef enerzijds aandringen op een coalitie met N-VA, zodat er ook aan Vlaamse kant een meerderheid zou zijn. Maandag zei de PS dat de N-VA te weinig toegevingen doet inzake sociaal beleid, en dus niet ziet hoe samen met N-VA te regeren. De MR van Bouchez leek anderzijds dan weer aan te sturen op een ‘Vivaldi-coalitie’ van liberalen, socialisten, groenen aangevuld met CD&V.

Geheel onverwachts werd het duo vrijdagavond omstreeks 18.30 uur ontvangen op het paleis in Brussel voor een audiëntie met de koning. Niet veel later stond te lezen in een mededeling van het paleis dat de koning een einde heeft gesteld aan de opdracht van de informateurs. Een uur later werd Koen Geens ontvangen op het paleis, waarna hij weer naar buiten kwam als “koninklijke opdrachthouder”. Met als taak de nodige initiatieven te nemen om de vorming van een volwaardige regering mogelijk te maken.

