Twee gerepatrieerde Duitsers besmet met coronavirus

Twee mensen die door de Duitse regering gerepatrieerd werden uit China zijn besmet met het coronavirus. Dat meldden verscheidene Duitse media zondag op basis van het bestuur van de landkreis Germersheim, in de deelstaat Rijnland-Palts.

Zaterdagmiddag landde een Airbus A310 van de Duitse luchtmacht in Frankfurt met 128 passagiers aan boord, van wie 26 met een andere dan de Duitse nationaliteit. Ze werden overgebracht naar een legerbasis in Germersheim, waar ze twee weken in quarantaine moeten blijven. De twee besmette patiënten worden nu ondergebracht in een ziekenhuis.

Een woordvoerder van de Duitse regering zei zaterdag dat er geen van de passagiers aan boord ziekteverschijnselen vertoonde. Ook alleen gezonde passagiers mochten meevliegen op de vlucht vanuit Wuhan.

Al 7 werknemers die besmet waren

In Duitsland waren er al acht bevestigde gevallen van besmettingen met het coronavirus. Het gaat om zeven werknemers van auto-onderdelenleverancier Webasto in Stockdorf, in Beieren, en een kind van een van de besmette werknemers. Webasto heeft 13.400 werknemers en twaalf vestigingen in China. Zijn grootste fabriek staat in Wuhan, de stad waar het virus in december voor het eerst opdook.

Een andere besmette Duitser werd eerder op het Canarische eiland La Gomera geregistreerd, het eerste geval in Spanje. De Spaanse regering zei dat hij in contact was geweest met een van de besmette patiënten in Duitsland.