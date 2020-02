Coronavirus: Japan kondigt extra maatregelen aan in aanloop naar de Spelen

Yuriko Koike, de gouverneur van Tokio, heeft zondag extra maatregelen beloofd in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Over minder dan zes maanden gaan de Olympische Spelen van start in de Japanse hoofdstad. OOk de ePrix van China die oorspronkelijk voorzien was op 21 maart, wordt uitgesteld omwille van het coronavirus. Dat kondigde de Formule E-organisatie zondag aan.