Het levenloze lichaam van een man is zaterdag aangetroffen in Gosselies, een deelgemeente van Charleroi. Het lichaam vertoonde schotwonden. Dat meldt de politie van Charleroi zondag. Er is een onderzoek gestart, preciseert het parket van Charleroi.

Het lichaam werd zaterdagavond aangetroffen. Op dit moment is het volgens de politie nog moeilijk om te zeggen of de schotwonden de dood veroorzaakt hebben. Uit de eerste informatie zou blijken dat het slachtoffer een schotwonde aan het hoofd had.