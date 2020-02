Man met masker jaagt vliegtuigpassagiers stuipen op het lijf

Een man werd donderdag van een vliegtuig van American Airlines begeleid omdat hij een gasmasker droeg en de andere passagiers de stuipen op het lijf joeg. Dat meldde een passagier via Twitter.

“Ter info. De vlucht 2212 naar Houston had een uur vertraging omdat jullie deze kerel in het vliegtuig een gasmasker lieten dragen”, schrijft Joseph Say op Twitter in een bericht gericht naar American Airlines. “Mensen raakten in paniek en we moesten wachten tot hij uit het vliegtuig werd geëscorteerd”, gaat hij verder.

Commotie voor het vertrek

In een interview met ABC13 beschreef Say het bizarre incident dat net voor vertrek gebeurde op de luchthaven van Dallas-Fort Worth. Volgens Say werden passagiers onrustig toen de man aan boord ging met een gasmasker en een zwarte muts op. “We hoorden wat commotie”, herinnert hij zich. “ik keek op en zag een man het vliegtuig binnenkomen met een masker dat zijn hele gezicht bedekte, wat nogal vreemd was.”

Toen de stewardess de man vroeg om zijn masker af te doen, weigerde hij. Uiteindelijk verliet hij het toestel nadat de bemanning de security had gebeld. Op vrijdag vertelde American Airlines dat de passagier een andere vlucht heeft genomen naar Houston, deze keer zonder masker.