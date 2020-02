Sterspelers zorgen voor heisa bij PSG: Mbappé gaat in de clinch met trainer, ‘roze’ Neymar lacht scheidsrechter uit

Zaterdag won Paris-Saint Germain makkelijk van Montpellier met 5-0. Achteraf ging het echter vooral over de streken van Kylian Mbappé en Neymar.

Neymar, met opvallend roos kapsel, eiste als eerste op een negatieve manier de aandacht op. De Braziliaanse vedette ging na de eerste helft hard tekeer tegen de scheidsrechter. Neymar vond het niet kunnen dat deze laatste hem op de bon geslingerd had voor spelbederf. Met behulp van ploeggenoot Marco Verratti deed Neymar in de spelerstunnel zijn beklag bij de vierde official. Deze laatste verzocht Neymar om in het Frans te praten. Neymar was hiermee niet opgezet en riep “Spreek Frans? Mijn reet!” alvorens hij zich naar de kleedkamer begaf.

Foto: AP

In de tweede helft was het Kylian Mbappé die van zich liet horen. De Franse spits, goed voor een goal, was zichtbaar niet tevreden dat PSG-coach Thomas Tuchel hem al in minuut 68 naar de kant haalde. Wat volgde was Tuchel die Mbappé probeerde duidelijk te maken waarom hij al zo vroeg naar de kant moest. Mbappé moest hiervan echter niet weten en ging misnoegd op de bank zitten. Na de match liet Tuchel weten dat Mbappé nog een sanctie kan krijgen.

Bekijk hier de beelden van de reactie van Kylian Mbappé na zijn wissel: