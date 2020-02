Drone spreekt Chinese vrouw aan op straat: “Ga niet naar buiten zonder mondmasker”

Op Chinese sociale media doen momenteel erg opmerkelijke video’s de ronde. Op de beelden valt te zien hoe zowaar een drone verschillende dorpelingen inlicht om zichzelf te beschermen tegen het coronavirus. “Oma, ga niet naar buiten zonder een mondmasker te dragen”, klinkt het onder meer. “Ga snel naar huis en was je handen.”

De drone is afkomstig van Guo Junjie, 27-jarige huwelijksfotograaf. Hij kwam op het idee om zijn drone ook in te schakelen als hulpmiddel bij het waarschuwen van de Chinese bevolking. Het coronavirus heeft intussen al aan meer dan 300 mensen het leven gekost. 14.000 anderen zijn besmet.

